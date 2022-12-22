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Где в Москве можно купить квартиру выгодно?

Где в Москве можно купить квартиру выгодно?

Теперь в историческом центре Москвы возможно организовать зону барбекю, повесить гамаки для отдыха и устроить веселый пикник или тихий семейный ужин на свежем воздухе. Элитный жилой комплекс Victory Park Residences, который представляет собой 8 элегантных домов, расположился в столице в 1 минуте от легендарного парка Победы.

Архитектура комплекса от бюро Sergey Skuratov Architects — в лучших традициях современной урбанистики. Невысокие дома с панорамным остеклением словно растворяются в природе парка, а закругленные углы фасадов придают лаконичности.

Проект буквально пропитан щедростью, заботой и любовью. В лобби, выполненных из натуральных материалов, — терраццо светлого оттенка, бронза и текстиль. Внимание уделено не только стилю, но и качеству. Большие панорамные окна наполняют, обеспечивают помещения максимумом естественного света и воздуха. Комфорт проживания обеспечивают консьерж-сервис, просторные колясочные и комнаты для мытья лап домашних животных.

Victory Park Residences — это уникальная коллекция квартир с французскими балконами, с патио, а также пентхаусы с личными всесезонными террасами. Все лоты сдаются с готовой дизайнерской отделкой, выполненной в одном из трех специально разработанных стилей: «Неоклассика», «Неофактура», «Неодеко». Площадь лотов варьируется от 64 до 196 кв. м.

В элитном жилом комплексе также появится собственный приватный живописный парк площадью 4 га с мини-прудами и фонтанами, зонами для йоги и медитаций, местами для барбекю и шезлонгами для принятия солнечных ванн, спортивными и игровыми площадками. На первых двух этажах одного из корпусов откроется частный детский сад, а в галерее — экспириенс-центр с гастрономическим кластером для шопинга и развлечений. Здесь жители смогут посещать SPA и фитнес-центр с бассейном и пространствами для занятий пилатесом, арт-классы, собственный кинотеатр и даже океанариум, а также фермерскую лавку, кофейню и многое другое.

Сейчас на приобретение квартир в жилом комплексе действуют выгодные условия по беспроцентной рассрочке от застройщика, подробнее о стоимости лотов можно узнать на официальном сайте проекта https://vp.moscow/. Резиденции будут готовы к заселению уже в 2023 году.

Девелопер комплекса Victory Park Residences компания ANT Development входит в турецкий строительный холдинг Ant Yapi, который ведет свою деятельность с 1991 года. Его портфель насчитывает свыше 100 млн кв. м реализованных проектов. В их числе — жилые, туристические и промышленные объекты по всему миру.

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По материалам: pnp.ru

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