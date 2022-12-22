. Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман, - считает Рустам Солнцев
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман, - считает Рустам Солнцев

Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман, - считает Рустам Солнцев

Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман, - считает Рустам Солнцев

Недавно Волочкова заявила, что выходит замуж, объявила дату и место свадьбы. Однако все может быт не так радужно, как заявляет балерина.


По словам Анастасии, знаменательное событие должно произойти уже в январе. Причем не где-то там, а именно в Лапландии. Как вы помните, она называет своего будущего мужа - Дедом Морозом.

Но что же не так во всей этой истории? А дело вот в чем. В сети стали появляться слухи, что у ее возлюбленного Дмитрия уже есть жена. Отсюда встает следующий вопрос - почему тогда Дима подыгрывает Анастасии в этом спектакле? Есть мнение, что таким образом он хочет пропиариться. Ведь любые похождения Волочковой сразу разносятся СМИ на всю страну. А это отличный повод показать себя для чего бы то ни было.


Но прямолинейнее всех высказался журналист Рустам Солнцев. Он заявляет, что Волочкова находится в крайне печальном душевном состоянии, раз позволяет себе такие выходки. Он считает, что такие заявления Анастасии явно не обошлись без горячительных напитков.

«О каком бракосочетании может идти речь? О какой церкви вообще вы говорите? Вы представляете себе, что кто-то повел Волочкову под венец? В церковь ее можно привести только, чтобы изгнать из нее бесов. Я считаю, что Анастасия всех нас обманывает. Впрочем, как всегда» - считает Рустам.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман, - считает Рустам Солнцев
Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман,
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
Путин потребовал выстроить систему поддержки молодежи по всей России
В Слюдянке живут самые «качающие» абоненты МегаФона в Иркутской области
В Слюдянке живут самые «качающие» абоненты МегаФона в Иркутской
Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Иркутске
Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Иркутске
В Иркутске работают пункты для сбора подарков участникам СВО и их семьям
В Иркутске работают пункты для сбора подарков участникам СВО и их
Радости и горести: о чем говорит гороскоп для Весов на январь 2023 года
Радости и горести: о чем говорит гороскоп для Весов на январь 2023
Как изменились актеры и актрисы сериала "Отчаянные домохозяйки" за 18 лет (15 фото)
Как изменились актеры и актрисы сериала "Отчаянные
Сын Кадырова дебютирует в ММА под руководством шведа Хамзата Чимаева
Сын Кадырова дебютирует в ММА под руководством шведа Хамзата Чимаева
В Афганистане публично высекли 30 человек «за моральное разложение»
В Афганистане публично высекли 30 человек «за моральное разложение»
Хидео Кодзима рассказал об игре, над которой работает совместно с Xbox
Хидео Кодзима рассказал об игре, над которой работает совместно с Xbox
Где в Москве можно купить квартиру выгодно?
Где в Москве можно купить квартиру выгодно?
ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»
ЦБ оценил сделку по продаже «Открытия»

Топ на сегодня

Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от
"Яндекс.Еда" стала потерпевшей в деле об утечке данных 8 млн клиентов
"Яндекс.Еда" стала потерпевшей в деле об утечке данных 8
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Мужчина предстанет перед судом в Иркутске за попытку поджечь машину с ребенком внутри
Мужчина предстанет перед судом в Иркутске за попытку поджечь машину с

Еще по теме

Жениха Анастасии Волочковой вычислили
Кушанашвили высказался об алкоголизме Анастасии Волочковой
Анастасии Волочковой понадобилась помощь после расставания с любовником
"Будет моя свадьба": 43-летняя Волочкова объявила, что выходит замуж