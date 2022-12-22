. Грядущая свадьба Волочковой - всего лишь очередной спектакль и обман, - считает Рустам Солнцев

Недавно Волочкова заявила, что выходит замуж, объявила дату и место свадьбы. Однако все может быт не так радужно, как заявляет балерина.





По словам Анастасии, знаменательное событие должно произойти уже в январе. Причем не где-то там, а именно в Лапландии. Как вы помните, она называет своего будущего мужа - Дедом Морозом.

Но что же не так во всей этой истории? А дело вот в чем. В сети стали появляться слухи, что у ее возлюбленного Дмитрия уже есть жена. Отсюда встает следующий вопрос - почему тогда Дима подыгрывает Анастасии в этом спектакле? Есть мнение, что таким образом он хочет пропиариться. Ведь любые похождения Волочковой сразу разносятся СМИ на всю страну. А это отличный повод показать себя для чего бы то ни было.





Но прямолинейнее всех высказался журналист Рустам Солнцев. Он заявляет, что Волочкова находится в крайне печальном душевном состоянии, раз позволяет себе такие выходки. Он считает, что такие заявления Анастасии явно не обошлись без горячительных напитков.

«О каком бракосочетании может идти речь? О какой церкви вообще вы говорите? Вы представляете себе, что кто-то повел Волочкову под венец? В церковь ее можно привести только, чтобы изгнать из нее бесов. Я считаю, что Анастасия всех нас обманывает. Впрочем, как всегда» - считает Рустам.