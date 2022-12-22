. Хидео Кодзима рассказал об игре, над которой работает совместно с Xbox
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Хидео Кодзима рассказал об игре, над которой работает совместно с Xbox

Хидео Кодзима рассказал об игре, над которой работает совместно с Xbox


В июне этого года Хидео Кодзима и команда Xbox объявили, что совместно работают над неким проектом, который пока полноценно не представлен. В рамках The Game Awards состоялся анонс еще одной игры, над которой сейчас трудится именитый японский геймдизайнер, и это оказалось продолжение Death Stranding.

На днях студия Kojima Productions, возглавляемая Хидео Кодзимой, отпраздновала свое 7-летие. Портал IGN опубликовал интервью с геймдизайнером, в рамках которого поинтересовался по поводу игры, разрабатываемой вместе с Microsoft. По словам Кодзимы, эта игра будет чем-то новым с технологической точки зрения:

Одна из причин, почему я могу делать игры уже 30 лет, заключается в том, что новые технологии так быстро заменяют старые. Технология, которую вы используете сегодня, может оказаться непригодной завтра, и мне интересно выяснить, как внедрить новую. Конечно, неправильный выбор может привести к неудаче. В этом плане это немного похоже на космическую программу. Проект, над которым мы работаем с Microsoft, я обдумывал уже пять или шесть лет. Проекту требовалась инфраструктура, которая раньше никогда не была нужна, поэтому я обсуждал это с множеством разных крупных компаний и выступал с презентациями, но они, похоже, действительно думали, что я сошел с ума. В конечном счете именно Microsoft показала, что они поняли, и теперь мы вместе работаем над проектом, в том числе на технологическом фронте.

Когда выйдет игра Хидео Кодзимы для Xbox — неизвестно.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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