. Яна Рудковская рассказала о проблемах со старшими сыновьями
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Яна Рудковская рассказала о проблемах со старшими сыновьями

Яна Рудковская рассказала о проблемах со старшими сыновьями
Продюсер Яна Рудковская воспитывает двоих  детей от Евгения Плющенко и еще двоих старших сыновей от Виктора Батурина. Яна Рудковская – многодетная мать и воспитывает четверых сыновей: Андрея, Николая, Александра и Арсения. Старшие уже достаточно взрослые, они учатся в МГИМО и живут отдельно от звездной мамы, лишь изредка ее навещая. Супруга Евгения Плющенко, в свою очередь, очень гордится наследниками, однако редко публикует фото с ними и почти ничего о них не рассказывает, за что ее периодически критикуют подписчики. Пытаясь оправдаться, жена фигуриста заявила, что не она пренебрегает сыновьями, а, наоборот, они ее сторонятся.
«К вопросу о детях! Мне часто сердобольные подписчики задают вопросы, почему мои старшие дети со мной не фотографируются? Мы можем быть лучшими футболистами планеты и героинями хроник, мировыми поп-звездами и блестящими юристами, врачами, дизайнерами. И при этом вся эта крутость в глазах детей будет помехой. Что и уж говорить про «слишком заботливый» и «слишком обеспокоенный» — это вообще вечные спутники взросления», — посетовала Рудковская в своем Telegram-канале. Продюсер не обижается на Николая и Андрея и старается относиться к ситуации философски. Она верит, что в будущем сблизится с детьми, когда те обзаведутся собственными семьями. Пока же супруга олимпийского чемпиона стойко терпит капризы сыновей, к которым уже присоединился и Александр: как выяснилось, мальчик просит маму высаживать его, не доезжая до школы, чтобы их не видели вместе. Напомним, отцом старших детей Рудковской является Виктор Батурин, причем Андрея Яна усыновила, поскольку не приходится ему родной матерью, но воспитывает его с рождения.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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