. Японцам полюбилась переделанная из Subaru советская "Буханка"
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Японцам полюбилась переделанная из Subaru советская "Буханка"

Японцам полюбилась переделанная из Subaru советская "Буханка"

В окрестностях японского Токио работает небольшое автоателье, которое стилизует массовые японские малолитражки под наиболее примечательные модели советского и российского автопрома. Один из популярных заказов – "переделка" Subaru в фургоны Ульяновского автомобильного завода (УАЗ), прозванные в народе "Буханками".

По данным портала "Мотор", в крупных городах Японии существует своеобразный "фан-клуб" российского автопрома, в том числе УАЗов. Тем не менее купить в стране оригинальный "Патриот" или "Буханку" значительно дороже: стоимость российской машины может достигать 30–40 тысяч долларов. Гораздо выгоднее для местных жителей – заказать стилизацию под автомобили АвтоВАЗа, УАЗа или ПАЗа. Этим занимается небольшая контора Modest Cars, расположенная в префектуре Канагава в часе езды от центра Токио.


Японские автомобили переделывают под ВАЗ, УАЗ и ПАЗ

Компания продает реплики отечественных автомобилей: их цена примерно совпадает с реальными российскими авто. Так, переделка японского кей-кара под "буханку" будет стоить от 600 тыс. до 1 млн рублей – при этом в сумму уже будет включен донор, микроавтобус Subaru Sambar.

Популярная переделка "Буханки" от УАЗ в Японии

Ранее представители возрожденного "Москвича" объявили стоимость городского кроссовера "Москвич 3": она составит 1,97 млн рублей. Автомобиль представят в белом, черном, красном, сером и голубом цветах.

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По материалам: uposters.ru

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