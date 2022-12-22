. Ярослав Бойко рассказал о своем разводе

Актер Ярослав Бойко прокомментировал свой развод. Звезда сериала «Всегда говори «всегда» Ярослав Бойко и его жена Рамуне Ходоркайте в конце декабря официально расторгнут брак. На днях стало, что известный актер, 52-летний Ярослав Бойко, разводится с женой, танцовщицей Рамуне Ходоркайте, после 23 лет брака. Звезда сериала «Всегда говори «всегда», в котором он сыграл любовь с Марией Порошиной, сам подал иск в один столичных судов. 27 декабря дело о разводе рассмотрит мировой судья. Ярослав Бойко и Рамуне Ходоркайте расстаются мирно и не делят имущество и детей, которых у пары двое.Ярослав Бойко, который не любит распространяться о личной жизни, довольно лаконично и обтекаемо высказался о причинах расторжения брака. «Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — прокомментировал Ярослав Бойко «СтарХиту». Говорить о том, есть ли у него новая избранница, Ярослав Бойко отказался.