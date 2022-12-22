. Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
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Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости

Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимостиЭксперты ВШЭ оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости

Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ провел телефонный опрос жителей России (общероссийская выборка 2 200 респондентов, дополнительная выборка по Москве 1 000 респондентов). Целью исследования было выяснить актуальные жилищные условия россиян и потребности в приобретении собственного жилья.

Несмотря на то, что подавляющее большинство опрошенных россиян (87 процентов) уже владеют собственным жильем, более трети (37 процентов) хотели бы улучшить условия проживания.

В Москве потребность в улучшении жилищных условий декларируют 47 процентов опрошенных.

Среди всех россиян чаще других хотели бы расширить метраж или увеличить количество комнат молодые респонденты 18-29 лет (45 процентов в группе владеющих жильем) и люди среднего возраста (30-44 года – 50 процентов). Рождение детей, желание разъехаться с родителями обусловливают активный поиск возможностей «решить квартирный вопрос». Особенно если семья живет в небольшой квартире с одной или двумя комнатами (58 и 46 процентов в этих группах соответственно).
Для москвичей эти закономерности выражены еще ярче: потребность в улучшении жилищных условий чаще выражают молодые (67 процентов) и респонденты среднего возраста (60 процентов), а также проживающие в однокомнатных и двухкомнатных квартирах (52 и 54 процента соответственно).

Логично, что расширение жилплощади наиболее актуально для семей из пяти и более человек – среди таких россиян заявляют о потребности улучшить свои условия 61 и 76 процентов соответственно (по сравнению с 37 процентами от всех собственников жилья). Среди москвичей, проживающих в собственном жилье впятером или более, испытывают потребность в его расширении 70 и 88 процентов соответственно (по сравнению с 47% среди всех опрошенных собственников жилья в Москве).

Если 37 процентов россиян, которым требуется улучшение жилищных условий, принять за 100 процентов то из них 18 процентов планируют расширять свое жилье в самое ближайшее время (до трех лет) – это 7 процентов от всех россиян – собственников жилья.

Почти две трети (62 процента) из тех, кто испытывает потребность в улучшении жилищных условий, пока не имеют возможности это сделать. Для 27 процентов опрошенных расширение жилья может стать актуальным в ближайшие пять лет, а для 7 процентов % – не ранее чем через пять лет.

Наиболее часто среди целевой группы россиян, планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие 3 года встречаются предприниматели (31 процент) и занятые в коммерческой сфере (23 процента), респонденты в возрасте 18-29 лет (26 процентов) и 30-44 лет (24 процента), люди с хорошим материальным положением (26 процентов). Особенно часто конкретные планы поскорее улучшить свои жилищные условия выражают те, кто проживает впятером на одной жилплощади (42 процента) и владельцы однокомнатных квартир (43 процента).

Вернемся к тем владельцам собственного жилья, которые выражают потребность в увеличении метража или количества комнат (напомним, что среди россиян это 37 процентов от всех опрошенных). Основной мотив к расширению жилплощади для них – желание жить в более комфортных условиях (44 процента), рождение детей (31 процент) и создание семьи (18 процентов). Высок процент и тех, кто хотел бы жить в собственном отдельном доме (25 процентов).

Проблема старого жилья беспокоит 9 процентов опрошенных из данной группы. Еще 5 процентов хотели бы жить ближе к работе, а 3 процента недовольны своим районом.

Если из тех, кто ощущает потребность в улучшении жилищных условий, снова взять только целевую группу россиян, планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие 3 года, то они значительно чаще отмечают именно желание поскорее повысить комфорт условий проживания (55 процентов).

Если снова принять за 100 процентов группу россиян, которые выражают потребность в расширении жилплощади (37 процентов), то около половины предпочтут воспользоваться для этого ипотекой (45% респондентов из данной группы). Еще 32 процента готовы копить на покупку или строительство жилья, а 21 процент пока обдумывает возможные варианты.

Ипотека является главным инструментом улучшения жилищных условий и для целевой группы россиян, планирующих сделать это в ближайшие 3 года (47 процентов в данной категории). Такие респонденты чаще планируют накопить необходимую сумму (36 процентов) и реже раздумывают над способами улучшения жилищных условий (16 процентов) – видимо, обладают некоторой финансовой «подушкой», поэтому готовы инвестировать в обновление жилплощади, не откладывая решение надолго.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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