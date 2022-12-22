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Юрист рассказал о финансовых проблемах Филиппа Киркорова

Юрист рассказал о финансовых проблемах Филиппа Киркорова
Певец Филипп Киркоров задолжал крупную сумму по налогам. Не успела утихнуть шумиха вокруг шикарной виллы Филиппа Киркорова в Майами, которую грозят отобрать американские активисты, как у артиста возникли новые проблемы с недвижимостью, но на этот раз – со столичной. Причем дело настолько осложнилось, что поп-королю пришлось обратиться в суд, где его интересы взялся представлять Александр Добровинский. Причиной грядущих разбирательств стал роскошный пентхаус певца на Арбате, который он купил в прошлом году у бывшего президента Киргизии. За двухэтажные апартаменты площадью в 537 квадратных метров артист заплатил порядка одного миллиарда рублей. Кадастровую же стоимость жилья оценили в 300 миллионов и обложили элитную недвижимость налогом в 2 процента годовых. Таким образом Киркоров оказался должен государству целых шесть миллионов рублей.
Подобный расклад артиста не устроил, поэтому он и обратился в суд, утверждая, что на самом деле владеет двумя пентхаусами, которые ошибочно приняли за один, а значит, и налоговой он должен всего два миллиона рублей, поскольку апартаменты проходят по ставке 0,3 процента в год. «Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья. В связи с чем налог на эту недвижимость оказался выше на 4 миллиона рублей. Необходимую сумму налогов Филипп Бедросович оплатил, а ошибка в расчете будет доказана в суде, думаю, на первом же слушании»,  — объяснил Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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