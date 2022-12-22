. Как изменились актеры и актрисы сериала "Отчаянные домохозяйки" за 18 лет (15 фото)

В нулевых вышло очень много сериалов, которые получили культовый статус. Одним из них стала трагикомедия "Отчаянные домохозяйки". В свое время он считался самым успешным телесериалом в мире, аудитория которого составляла более 120 миллионов зрителей. Сериал вышел в 2004 году и с тех пор прошло уже 18 лет. Даже не верится, что пролетело уже столько времени. Давайте поностальгируем и посмотрим, как изменились отчаянные домохозяйки за эти годы.Габриэль Солис (Ева Лонгория)Майк Дельфино (Джеймс Дентон)Сьюзан Дельфино (Тери Хэтчер)Бри Ван де Камп (Марсия Кросс)Линетт Скаво (Фелисити Хаффман)Иди Бритт (Николетт Шеридан)Том Скаво (Даг Сэвант)Мэри-Элис Янг (Бренда Стронг)Карлос Солис (Рикардо Антонио Чавира)Джули Майер (Андреа Боуэн)Джон Роуленд (Джесси Меткалф)Эндрю Ван де Камп (Шон Пайфром)Остин Бритт (Джош Хендерсон)Пенни Скаво (Дарси Роуз Бирнс)Хуанита Солис (Медисон Де Ла Гарза)