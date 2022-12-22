. Как изменились актеры и актрисы сериала "Отчаянные домохозяйки" за 18 лет (15 фото)
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Как изменились актеры и актрисы сериала "Отчаянные домохозяйки" за 18 лет (15 фото)

Габриэль Солис (Ева Лонгория)В нулевых вышло очень много сериалов, которые получили культовый статус. Одним из них стала трагикомедия "Отчаянные домохозяйки". В свое время он считался самым успешным телесериалом в мире, аудитория которого составляла более 120 миллионов зрителей. Сериал вышел в 2004 году и с тех пор прошло уже 18 лет. Даже не верится, что пролетело уже столько времени. Давайте поностальгируем и посмотрим, как изменились отчаянные домохозяйки за эти годы.

Габриэль Солис (Ева Лонгория)


Майк Дельфино (Джеймс Дентон)

Майк Дельфино (Джеймс Дентон)
Сьюзан Дельфино (Тери Хэтчер)

Сьюзан Дельфино (Тери Хэтчер)
Бри Ван де Камп (Марсия Кросс)

Бри Ван де Камп (Марсия Кросс)
Линетт Скаво (Фелисити Хаффман)

Линетт Скаво (Фелисити Хаффман)
Иди Бритт (Николетт Шеридан)

Иди Бритт (Николетт Шеридан)
Том Скаво (Даг Сэвант)

Том Скаво (Даг Сэвант)
Мэри-Элис Янг (Бренда Стронг)

Мэри-Элис Янг (Бренда Стронг)
Карлос Солис (Рикардо Антонио Чавира)

Карлос Солис (Рикардо Антонио Чавира)
Джули Майер (Андреа Боуэн)

Джули Майер (Андреа Боуэн)
Джон Роуленд (Джесси Меткалф)

Джон Роуленд (Джесси Меткалф)
Эндрю Ван де Камп (Шон Пайфром)

Эндрю Ван де Камп (Шон Пайфром)
Остин Бритт (Джош Хендерсон)

Остин Бритт (Джош Хендерсон)
Пенни Скаво (Дарси Роуз Бирнс)

Пенни Скаво (Дарси Роуз Бирнс)
Хуанита Солис (Медисон Де Ла Гарза)

Хуанита Солис (Медисон Де Ла Гарза)
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По материалам: trinixy

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