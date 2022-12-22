. Как при помощи простых привычек можно похудеть за одну неделю

Изнурительные диеты оказывают лишь временный эффект, а нерегулярные посещения спортзала вовсе бесполезны. Чтобы похудеть за одну неделю, придется кардинально поменять свои привычки. Многим это может показаться сложным, но на самом деле это не так, стоит только начать.

Какие привычки помогут похудеть за одну неделю

Завтракать

Данная привычка должна быть у каждого человека, ее нужно выработать раз и навсегда. Завтрак считается самым важным приемом пищи. Его пропуск может вызывать сильный стресс у организма и привести к замедлению метаболизма. Именно поэтому все то, что человек съест потом, он отложит впрок.





Завтрак пробуждает организм, запускает работу ЖКТ, ускоряет метаболизм и не позволяет калориям откладываться по боках. В этот прием пищи каждый может позволить себе все, что пожелает и это никак не отразится на фигуре и внешности.

Пить воду перед завтраком

Все знают о важности воды, но мало кто пьет ее по утрам, а зря. Вода помогает девушкам стать стройнее и продлевает долголетие. Именно поэтому нужно этот ритуал сделать обязательным, как и чистку зубов. Тем, кто еще не имеет такую привычку, нужно начать внедрять ее.

Есть через каждые 3-4 часа

Ощущение чувства голода является главным врагом стройности. Голодными даже не стоит отправляться в магазин, потому что можно набрать много лишнего. Оптимальным перерывом между приемом пищи является 3-4 часа. Порция одного приема не должна быть больше 300 грамм.

Пить чай без сахара





Многие еще с детства привыкли пить чай с сахаром и от этого сложно отказаться. Чай является очень полезным для организма, но только без добавления сахара. Тем, кто не может отказаться от него, стоит попробовать чай улун. Его намного проще пить без сахара, к тому же он считается самым полезным, помогающим улучшить метаболизм и сжечь жир.

Контролировать потребление соли

Так как соль задерживает воду, это приводит к набору веса из-за отеков. Самой главной проблемой является то, что она стимулирует аппетит. Каждому необходимо выработать в себе привычку есть пищу без соли.

Брать с собой еду на работу





Данная привычка является необходимой для каждого, ведь только так человек сможет контролировать поступающее количество жиров, сахара и соли. Покупая обеды в кафе или ресторанах, никто не может быть уверенным в том, что данная пища была приготовлена согласно всем правилам здорового питания. Именно поэтому необходимо продумать его на каждый день.

Брать с собой полезный перекус

Часто бывают случаи, когда люди, опаздывая на работу, забывают взять с собой тормозок. В таком случае может спасти заранее заготовленный перекус. Нужно приучить себя всегда делать запасы полезных продуктов. Это могут быть орехи, фрукты или батончики из натуральных ингредиентов. Если есть холодильник, то можно запастись йогуртом, ряженкой или кефиром.

Ходить перед обедом

В обеденный перерыв необходимо выделять по 20 минут для того, чтобы совершать пешие прогулки. Любому человеку, который работает по 8 часов в день, нужно устраивать перерыв на 1 час. Из него следует выделять время для прогулки. Она поможет справиться с голодом и восстановить чувствительность клеток мозга.

Пользоваться шагомером





В своем мобильном телефоне необходимо установить трекер-шагомер, который будет показывать, сколько шагов в течение дня человек двигается. При этом вовсе неважно, будет ли он точным на все 100%. Для многих это станет мотивацией больше и чаще ходить. От такой ходьбы килограммы будут уходить очень быстро.

Пить воду, когда хочется есть

Часто люди начинают испытывать голод спустя пару часов после основного приема пищи и сразу же хватаются за перекус. В большинстве случаев они путают чувство голода с жаждой. В таком случае стоит выпить воды и все пройдет.