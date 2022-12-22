. Как сделать так, чтобы картофель не сильно разваривался: зачем добавлять уксус во время варки картошки
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Как сделать так, чтобы картофель не сильно разваривался: зачем добавлять уксус во время варки картошки

Как сделать так, чтобы картофель не сильно разваривался: зачем добавлять уксус во время варки картошки

Пожалуй, каждая хозяйка обладает определенными знаниями, которые помогают ей готовить различные блюда. К примеру, как уменьшит количество соли в пересоленной пище или зачем добавлять уксус в картофель во время варки. Этот лайфхак довольно простой, но очень действенный. Далее мы расскажем, зачем добавлять уксус во время варки картофеля.

Как правильно варить картошку и зачем добавлять уксус

Чтобы картошка во время варки не разваливалась необходимо добавить уксуса в кастрюлю. Примерно, 1 столовая ложка на 1 литр воды. Если картошка почищенная, то она сварится минут за 20, если порезанная – за 15. После того как она закипела нужно слить воду, иначе все равно развариться.


Чтобы правильно приготовить картошку, необходимо придерживаться простых правил:

Чем она меньше, тем быстрее варится. К примеру, если необходимо ее быстро приготовить, то нужно порезать на мелкие кусочки или добавить чуть-чуть сливочного масла. Таким образом время приготовления сократиться примерно на 5 минут. Если было принято решение варить в мундире, то нужно подбирать картофель одинакового размера, иначе он сварится неравномерно. Крахмалистые сорта отлично подойдут для приготовления пюре, а для салатов картофель, который не распадается при варке. Чтобы определить сорт в домашних условиях необходимо разрезать овощ на две половинки и потереть друг о друга. Если обе части слиплись – это крахмалистый сорт, выделяют жидкость – не крахмалистый. Чтобы картошка была с более выраженным вкусом, во время варки можно добавить лавровый лист или чеснок. Еще картофель можно варить на мясном бульоне, тогда она получится с небольшим привкусом мясного бульона.

Все эти лайфхаки не только помогут быстрее и вкуснее приготовить картошку, чем обычно, но и не разварить ее, если в этом нет нужды.

# Общество
По материалам: rsute

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