. Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Лошади

Богатство многие считают чем-то вроде врожденной привилегии, связывая его с с рожденным талантом. Разбогатеть могут многие люди, особенно рожденные в год Лошади, но для этого нужно просто следовать определенным советам.

Если вы появились на свет в 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 году, то вашим покровителем является Лошадь. Это довольно сильное животное в восточной культуре и философии фэн-шуй. Такие люди часто являются целеустремленными и талантливыми, но порой им все равно чего-то не хватает для покорения новых финансовых вершин.

Не стоит «класть яйца в одну корзину»

Люди, рожденные в год Лошади, согласно наблюдениям и опросам, гораздо чаще других хранят деньги в одном месте или в одном виде. Кто-то делает это по старинке — в наличности «под матрасом», кто-то храни все на картах, а кому-то нравится все переводить в валюту. Эксперты советуют этого не делать, распределяя финансы поровну — одну часть в одной валюте, другую — в другой. Одну часть средств можно вложить в ценные бумаги, а другую оставить в виде наличных.

Нужно давать деньгам работать

Лошади вообще являются достаточно экономными людьми, которые очень часто накапливают деньги, причем совершенно не понятно для чего. Этого делать не стоит, особенно если хочется стать богаче. Эксперт советуют рожденным в год этого животного-талисмана вкладывать средства в то, что может приносить пассивный доход. На крайний случай можно потратить их на нечто очень важное. Лошади не являются шопоголиками, но иногда им просто необходимо потратить немного кровно заработанных средств на развлечения.

Нужно быть осторожнее при даче денег взаймы

Лошади могут давать деньги взаймы близким, друзьям и знакомым, но лучше делать это максимально осторожно, поскольку их часто обманывают. Люди пользуются добротой Лошадей. Это портит настроение и заставляет рожденных в год этого животного больше переживать. Если есть возможность бескорыстно помочь близкому человеку, лучше ею воспользоваться. Так не придется переживать о возврате долгов. Главное — мудро определять того, кому стоит помогать, а кому нет.

Нельзя браться за несколько дел одновременно

Лошади — это те люди, которые любят торопиться и заканчивать дела как можно скорее. Чтобы гораздо эффективнее справляться с задачами. Эксперты настоятельно советуют всем рожденным в год этого животного ни в коем случае не откладывать ничего на потом, а браться за появляющиеся дела сразу и как можно скорее. Это позволит не накапливать задолженности по работе, а значит экономить силы, время и нервы, оставляя больше времени на развитие и попытки стать успешнее, богаче.

Все основные рабочие и финансовые дела лучше планировать на утро

Это очень важный совет для Лошадей, так как эти люди наиболее активны именно по утрам. Большинство Лошадей отлично справляется с интеллектуальными и креативными задачами до 12-13 часов дня. Покупки тоже лучше совершать утром или в обед. Если нет возможности посетить магазин, можно попробовать сделать покупки в интернете.