. Как выглядели герои одних и тех же сказок в диснеевских и советских мультфильмах
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Как выглядели герои одних и тех же сказок в диснеевских и советских мультфильмах

Как выглядели герои одних и тех же сказок в диснеевских и советских мультфильмах

Нет ничего удивительного в том, что детские книги и известные сказки ложатся в основу мультипликационных фильмов. У некоторых из них есть далеко не одна экранизация. Конечно, самыми яркими и популярными стали диснеевские версии. В этой статье мы сравнили образы героев, которые были воплощены на экранах Диснеем и Союзмультфильмом. Начнём с историй про Маугли.

Маугли

Удивительный факт: и «Маугли», и «Книга джунглей» увидели свет в 1967 году. Эти два мультфильма — ровесники. В коллаже вы можете увидеть Маугли из «Книги джунглей», а также советского Маугли в детском и юношеском возрасте.

Медведь Балу

Диснеевский Балу значительно отличается от персонажа, задуманного Киплингом: он довольно ленив и беспечен. Советский же медведь более каноничен. Это строгий, но добрый наставник.

Багира

У Киплинга пантера Багира — это самец, в диснеевском мультике тоже. А вот в польском, ряде русских переводов, а также в советском мультфильме Багира — самка. Грациозная и таинственная.

Шерхан и Табаки

Вот так выглядит главный враг Маугли — тигр Шерхан (или Шер-Хан). Кстати, диснеевская «Книга джунглей» не показала его верного помощника шакала Табаки. В советском «Маугли» харизматичный персонаж остался и запомнился своей легендарной фразой «А мы уйдём на север!».

Каа

В диснеевском мультфильме Каа вышел глуповатым злодеем, советский мудрый и опасный питон более напоминает образ, описанный Киплингом.

Девушка-индуска

В книге Киплинга упоминалось, что Маугли женился на девушке, чьё имя названо не было. В советском мультфильме она тоже осталась безымянной. В диснеевской версии героиню зовут Шанти, а Маугли встретил её гораздо более юной.

Что же, Маугли вернулся к людям, а мы продолжим сравнивать персонажей-животных. Переходим к «Винни-Пуху»!

Винни-Пух

Первый короткометражный диснеевский мультфильм о плюшевом мишке появился в 1966-м, а полнометражные «Приключения Винни Пуха» — в 1977-м. Советский «Винни Пух» вышел в 1969 году.

Пятачок

В первых диснеевских мультфильмах о Винни Пятачка не было. Мультяшные поросята чем-то похожи. Любопытно: так как в советской советской версии отсутствовал Кристофер Робин, в приключении с воздушным шаром Пятачок исполняет его роль. А ещё его интонации взяты у поэтессы Беллы Ахмадулиной.

Иа-Иа

Грустные ослики, ищущие свои хвосты. В целом персонажи получились похожими по характеру.

Кролик

Вот такие кролики. Умные, педантичные, порой раздражительные.

Филин и Сова

Как и Багира, при переводах на русский, персонаж мужского пола Филин (или Сыч) превратился в Сову, которая однозначно женского пола. А вот Тигру, Кенгу и Крошку Ру в советских мультфильмах не показали.

А мы переходим к следующим мультфильмам. И это истории про Аладдина!

Аладдин

Шок! Сенсация! В СССР был свой мультик про Аладдина? На самом деле да. «Новый Аладдин» 1979 года выпуска — короткий сатирический мультфильм, пародия на арабскую сказку, которая говорит о том, что жить за чужой счёт — идея так себе. Дисней экранизировал историю об Аладдине в 1992 году.

Джинн

Джинн в диснеевском мультфильме очень энергичен. В советской версии он кроток и исполнителен.

Волшебная лампа

Вот такие разные волшебные лампы, где живут Джинны.

Султан

Диснеевский султан добродушен, советский же более деловит.

Жасмин и Зульфия

Дочь султана в диснеевской версии зовут Жасмин, в советской — Зульфия. И самое смешное в том, что Зульфия-то за Аладдина замуж не захотела, несмотря на то, что он исполнил все желания её отца. Причина проста: не полюбила. Зато её сердце с первого взгляда покорил Джинн, который на самом деле всё делал за молодого прохвоста. Вот и осталась Зульфия с Джинном, а Аладдин со своим дядей остались сидеть у моря в надежде поймать бутылку с Хоттабычем, который наладит их жизнь.

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По материалам: twizz

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