. Какие признаки указывают на то, что у вас могут быть экстрасенсорные способности

Скептиков, которые не верят в существование экстрасенсов, в наше время предостаточно. Однако есть и те, которые не только верят, но и ощущают в себе присутствие экстрасенсорных способностей. Это может быть все что угодно — от вещих снов до возможности предсказывать будущее. По некоторым признакам можно понять, есть ли у вас такой дар. Экстрасенс Кажетта Ахметжанова рассказала, как понять, есть ли у вас предрасположенность к ясновидению.

Признаки, что у вас могут быть экстрасенсорные способности

В вашем присутствии бытовая техника выходит из строя

Нестабильное биополе человека может привести к тому, что бытовые приборы, которые находятся рядом, будут выходить из строя. Через людей с экстрасенсорными данными проходят мощные потоки энергии, в результате чего электроника начинает давать сбой. Поэтому если в вашем доме частенько выходят из строя лампочки или перегорают утюги, то не исключено, что у вас есть дар, который желательно развивать.





Вещие сны

Если вам приснился сон и он стал реальностью, такие ночные видения называют вещими. Это один из самых простых способов предсказать ближайшее будущее, так как ваш мозг способен получить информацию от биополя.

Чтобы проверить, можете ли вы видеть вещие сны, перед тем, как лечь спать, необходимо попытаться очистить свой разум, не думать о насущных проблемах и неприятностях, и грамотно сформулировать вопрос, на который вам необходимо получить ответ. Также желательно оставить возле кровати ручку и блокнот, чтобы записать сновидение и потом его растрактовать.

Вам часто кажется, что рядом кто-то есть

Те, кто обладают экстрасенсорным даром, наверняка, неоднократно ощущали возле себя чье-то присутствие. Именно поэтому такие люди не любят оставаться одни в пустом помещении. Порой человек даже может услышать звуки, шаги или слова, хотя рядом никого нет. Это означает, что экстрасенсорные способности у него все-таки есть.





Несмотря на то, что невидимая сущность не несет в себе опасности, людям порой становится не по себе и они боятся этого. Желательно глубже изучить этот вопрос, чтобы себя обезопасить.

Высокий уровень чувствительности

Порой люди могут ощущать весь спектр эмоций, которые испытывают их знакомые или окружающие люди. К тому же они частенько чувствуют, что человек сейчас скажет. Это означает, что у вас высокий уровень эмпатии, который тоже является даром.

Предсказывание несчастья и беды

Порой человека то и дело беспокоит ощущение чего-то неприятного, как-будто должна случиться какая-то беда. Беспричинная тревога то и дело одолевает сознание. Такой дар следует развивать, так вы сможете помочь предотвратить опасность, которая преследует других.

Наличие характерных линий на ладони





Оказывается, некоторые линии на ладонях могут указывать на то, что у человека есть сила. Например, дугообразная линия под указательным пальцем. Чем ниже расположены кольца, тем развитее способности у человека к экстрасенсорному дару.

Вам не нравится, когда двери открыты

Если в помещении открыты двери и вам некомфортно, значит, у вас есть экстрасенсорные способности. Так, ясновидящим становится неловко при открытых дверях — они ощущают потерю долго копившейся энергии, уходящей через проем.