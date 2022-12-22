. Кети Топурия показала семейную идилию с мужем-дипломатом
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Кети Топурия показала семейную идилию с мужем-дипломатом

Кети Топурия показала семейную идилию с мужем-дипломатом
Солистка группы «А’Студио», певица Кети Топурия запечатлелась в обнимку со Львом Деньговым в ресторане. Кети Топурия является одной из самых известных певиц в России. Она продолжает быть частью группы «А’Студио» и недавно выпустила новый альбом. Артистка регулярно проводит время с семьей. У нее подрастают двое детей: дочка Оливия от первого брака и сын Адам от нынешнего мужа Льва Деньгова. На этот раз Топурия продуктивно проводит декабрь. Она участвует в съемках новогодних шоу и концертов. Артистка при этом успела нарядить елку и не раз показывала своих подросших наследников. А вот 22 декабря певица отметилась в ресторане с мужем-дипломатом. Если обычно она облачается в модные платья, то на этот раз Кети была в уютной водолазке. Она прильнула к Деньгову.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что супруги даже похожи друг на друга. «Какие няшки», «Очень красивая пара», «Прекрасные», «Как же вы подходите друг другу», «Еще и похожи», «Видно, что счастливы», — написали в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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