. Лариса Андерсен предсказала, что 22-ого 2022 будет очень тяжелый день
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Лариса Андерсен предсказала, что 22-ого 2022 будет очень тяжелый день

Лариса Андерсен предсказала, что 22-ого 2022 будет очень тяжелый день
Астролог Лариса Андерсен дала прогноз на 22.12.22. 29-ый лунный день с 08:08 22-ого по 09:36 23-ого (время московское). ❗Самый тяжелый день лунного месяца. 🔱Символы дня – спрут, гидра. 🎂Люди, рождённые в этот лунный день, ведут себя так, будто постоянно сражаются. Часто они отрабатывает не только свою карму, но и карму своих родственников. С этими людьми трудно жить, им надо помочь любовью, они должны найти понимание и помощь. 💎Камни - чёрный жемчуг, опал, перламутр. 😕Самый опасный день лунного месяца, в который энергия ослабевает. Желательно, чтобы в течение тёмного времени этих суток в доме горели свечи, лучше — церковные. Избегайте негативных мыслей и случайных людей, даже мысленно не планируйте ничего, не начинайте никаких новых дел. Перед сном обязательно примите прохладный душ, представляя как вода смывает с вас плохую энергетику. ✅ Рекомендуемые практики: смирение, активное противостояние негативным мыслям, защита. Рекомендуется покаяние, пост и воздержание. Сегодня надо быть очень внимательным, трудности в этот день являются благом. Это знак того, что вам показывают проблемы, над которыми надо поработать. Если день выдался удачным, значит вас награждают за какие-то не очень светлые поступки. В этот день обостряются психические заболевания и депрессивные состояния. Держите под контролем свой разум. ❌Запрещено: торопиться и разговаривать во время еды, уходить от дел. ⭕️Уязвимые органы: ягодицы, прямая кишка. Сегодня нельзя делать уколы, противопоказаны процедуры с прямой кишкой. ⚠️ Знак: Проблемы в этой области показывают, что у вас плохая защита. 💤Сны могут быть неприятными и даже пугающими, но в них нет смысла, не обращайте на них внимания.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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