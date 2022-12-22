. Лариса Гузеева и другие звезды вытесняют сбежавших селебрити
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Лариса Гузеева и другие звезды вытесняют сбежавших селебрити

Лариса Гузеева и другие звезды вытесняют сбежавших селебрити
Ведущая Лариса Гузеева станет одним из главных персонажей Нового года. Продюсеры Первого канала приготовили для зрителей неожиданный сюрприз. Они решили в этом году отказаться от старого формата новогодней ночи с участием Ивана Урганта. Встречать 2023 год россияне будут в компании другой звезды, которая постепенно вытесняет своих коллег из эфира. Лариса Гузеева сначала заменила Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+», а теперь ей доверили работу Урганта. Именно она станет главной звездой «Новогодней ночи на Первом», а помогать ей будут Светлана Зейналова, Дмитрий Хрусталев, а также Максим Аверин, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и другие знаменитости. Гузеева призналась, что начала готовить наряд для эфира всего за пару дней до начала съемок, но очень серьезно подошла к выбору образа для самой волшебной ночи в году. Брючный костюм фиолетового цвета, расшитый пайетками, был сшит для ведущей на заказ в ателье.
«Я прочитала, что наступающий год — Черного Водяного Кролика — нужно встречать либо в черном, либо в любых оттенках воды, так что фиолетовый подошел идеально»,— рассказала Гузеева, «Стархиту».  Напомним, что Гузеева на протяжении 14 лет вела на Первом шоу «Давай поженимся». Ещё весной передачу сняли с эфира в связи с сокращением количества развлекательного контента. Ведущая говорит о том, что шоу не было закрыто навсегда, но пока никто не может сказать, когда зрители увидят новые выпуски. Образовавшуюся паузу в работе на ТВ Гузеева решила потратить на развитие собственного бизнеса по продаже полуфабрикатов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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