. Лариса Гузеева подсидела Нагиева

Ведущая Лариса Гузеева займет место известного актера. Долгие годы праздничную программу на Первом канале вели Дмитрий Нагиев и Иван Ургант, но в нынешнем году продюсеры решили нарушить традицию и позвали Ларису Гузееву. Лариса Гузеева, как шутят в соцсетях, постепенно вытесняет всех звезд Первого канала. Сначала — Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+», теперь вот и Ивана Урганта, который традиционно вел новогодние эфиры. На данный момент известно, что Гузеева будет одной из главных звезд грядущего 31 декабря. А помогать ей будут Светлана Зейналова, Дмитрий Хрусталев, а также Максим Аверин, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и другие знаменитости. Часть съемок программы «Новогодняя ночь на Первом» уже прошла. Ведущая шоу «Давай поженимся!» приехала на них в брючном костюме, который был расшит фиолетовыми пайетками. Как призналась сама звезда, наряд срочно сшили за два дня в ателье. «Я прочитала, что наступающий год — Черного Водяного Кролика — нужно встречать либо в черном, либо в любых оттенках воды, так что фиолетовый подошел идеально», сказала Лариса Гузеева.К слову, на ее руке можно заметить кольцо с огромным розовым рубином. Если прочитать экспертов, то можно сделать вывод, что рубин — это камень власти и авторитета. «Не знаю, как на счет улучшения моих личных качеств, но то, что камень идеально подошел к сверкающим пайеткам» — это факт», говорит ведущая. А женщина, которая носит его, наделена добротой и щедростью. Отметим, что другой ведущий Первого канала Дмитрий Нагиев находится в «творческом отпуске», о котором договаривался с Юрием Аксютой еще в прошлом году. Он не ведет выпуски на телеканале, и лишь недавно появился на публике, представляя новый фильм со своим участием. Что касается Ивана Урганта, то его вечернее шоу приостановлено, сейчас в этой студии Дмитрий Хрусталев снимает другую телепередачу. Когда «Вечерний Ургант» вернется в эфир, никто сказать не может, а ведущий продолжает заниматься корпоративными мероприятиями и работать с известной образовательной it-программой.