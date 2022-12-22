Луна оказывает очень мощное влияние на человека и на всё живое в целом. Лунный календарь на 2023 год поможет вам правильно спланировать дела на будущее и выбрать верное направление движения в той или иной сфере.

Если вы хотите знать подробную информацию о каждом предстоящем дне, рекомендуем вам следить за нашим ежедневным лунным календарем. В нем собрана полная информация о каждом дне: опасных аспектах, магнитных бурях, ингрессиях планет, начале их ретроградной фазы и так далее. Если вам нужно планировать какие-то длительные занятия и проекты, можно обратиться к лунному календарю на 2023 год, чтобы составлять расписание правильно, подгадывая активные дела на растущую Луну, а спокойные на убывающую.

Растущая Луна в 2023 году

Растущая Луна является мощнейшим источником энергии. В первую неделю роста она наиболее благоприятна. Это время, прекрасно подходящее для работы любого типа. В этот период можно заниматься спортом, садиться на диету, пытаться избавиться от вредных привычек. Чем ближе Полнолуние, тем осторожнее нужно проявлять активность. Вот все периоды фазы роста в 2023 году:

с 1 по 6 января;с 22 января по 4 февраля;с 21 февраля по 6 марта;с 22 марта по 5 апреля;с 21 апреля по 4 мая;с 20 мая по 3 июня;с 19 июня по 2 июля;с 18 по 31 июля;с 17 по 30 августа;с 16 по 28 сентября;с 15 по 27 октября;с 14 по 26 ноября;с 14 по 26 декабря.

Растущая Луна — это время, когда человек расцветает и становится максимально продуктивным, но вместе с тем может быть и более импульсивным, неуправляемым. Особенно это касается детей.

Полнолуния в 2023 году

Полная Луна чаще всего представляет для нас с вами большую опасность, в каком бы Знаке она не находилась в этот момент. В дни полной луны астрологи настоятельно советуют не рисковать деньгами, здоровьем и репутацией. Важно оставаться спокойными и собранными, доброжелательными и предусмотрительными. Вот дни, в которые Луна будет иметь максимум силы:

7 января;5 февраля;7 марта;6 апреля;5 мая;4 июня;3 июля;1 августа;31 августа;29 сентября;28 октября;27 ноября;27 декабря.

Старайтесь в эти дни не наживать себе врагов. Есть немалая вероятность в день полной Луны таким образом испортить себе будущее, вызвав шквал неурядиц.

Убывающая Луна в 2023 году

В дни убывающей Луны астрологи рекомендуют всем людям выходить на улицу, заниматься оздоровительными практиками. Это время размеренного интеллектуального труда, физических упражнений, нацеленных на поддержание формы. Вот все периоды убывания Луны в 2023 году:

с 8 по 20 января;с 6 по 19 февраля;с 8 по 20 марта;с 7 по 19 апреля;с 6 по 18 мая;с 5 по 17 июня;с 4 по 16 июля;со 2 по 15 августа;c 1 по 14 сентября;с 30 сентября по 13 октября;с 29 октября по 12 ноября;с 28 ноября по 12 декабря;с 28 по 31 декабря.

В такие периоды полезно также заниматься преображением своего внешнего вида, домашними делами. На убывающей Луне можно и нужно проводить больше времени с семьей, второй половинкой.

Новолуния в 2023 году

Новолуние — это день обновления лунной энергии. Само по себе Новолуние длится достаточно мало, но весь день, в который оно происходит, может быть спокойным, размеренным, а во многих случаях вялым и лишенным мотивации. Вот все Новолуния 2023 года:

21 января;20 февраля;21 марта;20 апреля;19 мая;18 июня;17 июля;16 августа;15 сентября;14 октября;13 ноября;13 декабря.

Астрологи советуют в эти дни начинать простые дела, заниматься легкой уборкой и не принимать необдуманных решений. Это прекрасные дни для отдыха и релаксации.