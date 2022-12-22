. Максимум потока Урсиды 22 декабря 2022 года: чем будет благоприятен этот день

Это благоприятный день, в который нам будут помогать падающие звезды. Астрологи рассказали, почему Урсиды являются важным звездопадом и в чем будет заключаться их поддержка.

Урсиды — это достаточно слабый и относительно тусклый звездопад, который имеет максимальную активность в ночь с 21 на 22 декабря и в ночь с 22 на 23 число. Это значит, что 22 декабря — благоприятный день, в который мы получим благословение данного потока. 2022 год заканчивается, поэтому рекомендуем ознакомиться с нашей статьей о звездопадах 2023 года.

Астрономические показатели звездопада Урсиды

Это не самый яркий поток, но в 2022 году Луна не помешает его наблюдению, так как будет находиться на другой стороне Земли. Всего в час будет входить в атмосферу Земли около 10 метеоров, что крайне немного. Да и яркость их оставляет желать лучшего из-за относительно малой скорости вхождения — около 30 километров в секунду.

Появляться метеоры будут в районе созвездия Малой Медведицы. Именно в этой области находится радиант, то есть, примерная точка вхождения в атмосферу.

Астрологический смысл звездопада Урсиды

Как было сказано выше, радиант потока — созвездие Малой Медведицы. Согласно астрологическим прогнозам, сегодняшний день будет идеально подходить для постановки новых задач, планирования и загадывания желаний.

Постарайтесь подумать о том, чем вы хотите заниматься в новом 2023 году. Урсиды помогут вам получить первый импульс и большую дозу уверенности в себе для совершения первого шага к цели — планирования.

Также этот день будет благоприятен своей аурой воодушевления. Большие рабочие коллективы смогут стать более сплоченными, а их работа станет слаженной, эффективной.

Также Урсиды помогут нам с вами избавиться от пагубных зависимостей. Если сегодня вы сделаете первый шаг в эту сторону, то получите отличный результат. Вселенная поможет вам осознать всю необходимо таких перемен.