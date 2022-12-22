. Министр обороны предложил повысить призывной возраст в России с 18 до 21 года

Министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства 21 декабря предложил повысить возраст призыва граждан на военную службу с 18 до 21 года. При этом верхнюю планку предлагается установить на уровне 30 лет.

Задачи ВС России на 2022 года Сергей Шойгу назвал выполненными, боевые возможности армии, по его словам, выросли на 13%, обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Глава ведомства сказал, что необходимо довести численность Вооруженных Сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек.