. Московские новостройки подешевели до двухлетнего минимума
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Московские новостройки подешевели до двухлетнего минимума

Московские новостройки подешевели до двухлетнего минимума

В ноябре 2022 года средняя цена жилья на первичном рынке в Москве составила 15,2 млн рублей, снизившись по сравнению с прошлым ноябрем на 18%. Это стало двухлетним минимумом цены на квартиры в новостройках.

По отношению к октябрю 2022-го средняя цена упала на 9,3%, по отношению к ноябрю прошлого года - на 17,9%, следует из данных Росреестра. Стоимость по договорам долевого участия на нежилые помещения в ноябре в среднем составила 9,8 млн рублей. Коммерческие площади в новостройках подешевели на 9% к октябрю и на 54% к ноябрю 2021 года. Машино-место продается в среднем за 2,7 млн рублей - это меньше октябрьского показателя на 3,6%. Но по отношению к ноябрю прошлого года цена выросла на 23%.


За 11 месяцев 2022 года стоимость сделок на первичном рынке жилья упала на 7,9% - до 17,8 млн рублей к аналогичному периоду 2021-го. Нежилые помещения подешевели на 10,7% - до 17,0 млн рублей. Средняя цена на машино-место по зарегистрированным ДДУ с начала года составила 2,3 млн рублей. Это на 17,2% выше показателя прошлогодних января - ноября.

Несмотря на падение спроса и большого числа нераспроданного жилья, цены на недвижимость не будут падать в первом полугодии 2023 года, считают в Российской гильдии риелторов. По словам главы гильдии Олега Самойлова, существенной причиной консервации цен станет реальная инфляция: "доходность строительного бизнеса подсела" в течение последних нескольких лет. Потому высокая себестоимость строительства не даст ценам на готовые квадратные метры поползти вниз в начале 2023-го. Фактически единственной причиной для застройщика снизить цены станет угроза банкротства.

В начале месяца сообщалось, что средняя цена квадратного метра в новостройках за ноябрь упала на 1%. Такое снижение стало рекордным с момента запуска льготной ипотеки на новостройки весной 2020 года.

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По материалам: uposters.ru

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