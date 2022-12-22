. На перекрестках с трамвайными путями в Иркутске меняют бетонные плиты

В Иркутске специалисты МУП «Иркутскавтодор» меняют изношенное основание на перекрестках с трамвайными путями. Вместо асфальта и резинового покрытия применяют бетонные плиты. Гарантийный срок у них составляет три года.

Сейчас плиты укладывают на Декабрьских событий. Кроме того, изношенное основание под трамвайными путями на Глазковском мосту меняют специалисты МУП «Служба эксплуатации мостов». Всего в 2022 году обновили более 15 городских перекрёстков на улицах Тимирязева, Партизанской, Депутатской.