. Насколько повысится минимальный прожиточный минимум в 2023 году ?
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Насколько повысится минимальный прожиточный минимум в 2023 году ?

Насколько повысится минимальный прожиточный минимум в 2023 году ?
После Нового года ожидается серьезное повышение МРОТ. С 1 января 2023 года размер прожиточного минимума повысится. В связи с этим поменяются размеры пособий и других социальных выплат. Величина прожиточного минимума в 2023 году по сравнению с установленными 1 июня 13 919 рублями увеличится на 3,28%. В подписанном Владимиром Путиным законе о федеральном бюджете говорится, что доход для трудоспособного населения на следующий года составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363, для детей — 13 944. Индексация коснется не менее 22 миллионов россиян с учетом граждан присоединившихся ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Размер прожиточного минимума не влияет на минимальный размер оплаты труда. МРОТ устанавливают отдельно каждый год. На 2023 год МРОТ составит 16 242 рубля. Работодатели обязаны выплачивать зарплаты не ниже этой суммы — иначе штраф. «Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат», — сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Напомним, в этом году МРОТ повышали два раза: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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