. Не хлебом единым: 18 пациентов из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице

Попасть в больницу — это крайне неприятное «приключение» в жизни каждого человек. Ну, наверное, за исключением тех случаев, когда эта больница называется роддом. И, конечно же, когда вы почувствуете себя лучше, то захотите есть. А вот чем вас будут кормить — это своего рода лотерея. Вот и решили пациенты из разных стран поделиться снимками и личной оценкой вида и вкуса блюд, которыми их кормили во время госпитализации: одному дали отбивную, а другому макароны с маком — да, это не шутка!

Германия

Китай

Это послеродовой ужин в Гонконге. К сожалению, не получилось выбрать уровень прожарки отбивных.

Чили

Австралия

Обед из тушёной говядины, риса, сладкого картофеля и брокколи, а также крем-суп из куриного филе.

Чехия

Это мой ужин. Оценка: Что за чёрт/10.

Словакия

Это обед в отделении интенсивной терапии города Пьештяны. Неопознанный соус со свиным кусочком и макароны в форме риса. Да, это точно макароны.

Финляндия

Ужин в родильном отделении: Рыбный суп с картошкой и морковью, 4 ломтика огурца и манка с брусникой. Суп на самом деле довольно хорош, хотя и было маловато соли, а пудинг действительно вкусный! 4/5!

США

Сырные блинчики с соусом из гуавы, яичница-болтунья, бекон, овсянка, яблочное пюре и йогурт. 8/10, потому что хотелось бы, чтобы яйца были настоящими, а не порошковыми.

Канада

Сегодняшний обед для пациентов: гратен из нута с рисом и горошком.

Венгрия

Фото говорит само за себя. 1/10.

Норвегия

Обед, поданный в день конституции — 8/10.

Испания

А вот и ужасное меню в этой испанской больнице. Собственно, список «еды»:

Хорватия

Йоркская ветчина;Холодный суп (если вы не можете подать горячий суп, просто не подавайте суп);Яблочное пюре (состоящее практически полностью из одного сахара);Какой-то помятый хлеб.

Реабилитационный ужин. Обычные макароны с маком. Мерзость.

Италия

Ужин: бургерная котлета и зелёная фасоль. Без соли. 10/10, так как это мой первый приём пищи за 4 дня, но на самом деле 5/10.

Франция

Вот такой ужин в психиатрической больнице.

Великобритания

Лазанья с овощной смесью.

Таиланд

Американский завтрак в бангкокской больнице.

Нидерланды

Завтрак из мюсли и йогурта с бананом и чаем, 8/10.

А вот тут вы можете посмотреть, что же едят на обед школьники из разных стран.