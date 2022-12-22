. Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 для участия в миссии НАТО

Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО

Нидерланды направят в Польшу в 2023 году восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО для патрулирования воздушного пространства над Восточной Европой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

«Они будут наблюдать за воздушным пространством НАТО над Восточной Европой», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что истребители ВВС Нидерландов будут находиться в Польше в феврале и марте 2023 года.

В конце октября в Нидерландах начались масштабные военные учения Falcon Autumn, проводимые под эгидой блока НАТО. Основная задача маневров заключается в подготовке к проведению воздушно-десантных операций. В них будут задействованы более тысячи военнослужащих и 37 вертолетов из Нидерландов, Германии, Польши и США.