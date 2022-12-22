. Новогодние программы для жителей Свердловского округа стартовали в Иркутске
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новогодние программы для жителей Свердловского округа стартовали в Иркутске

Новогодние программы для жителей Свердловского округа стартовали в Иркутске

В Свердловском округе Иркутска стартовали новогодние программы для жителей, сообщает пресс-служба администрации города. Первое мероприятие прошло 22 декабря на центральной площади Академгородка, в микрорайоне Юбилейный и на улице Лермонтова, 343/5.

Мероприятия подготовлены совместно с депутатами городской Думы. Следующие праздники ждут жителей округа уже 23 декабря:


13:00 стартует программа в сквере у фонтана в микрорайоне Университетский;



в 15:00 — в сквере имени Вампилова в микрорайоне Первомайский и в сквере «Молния» на Помяловского, 28;



в 16:00 — в роще «Звездочка» на Чернышевского, 15.

24 декабря в 14:00 праздничная программа стартует в сквере имени 75-летия Победы на бульваре Рябикова. 25 декабря в 14:00 мероприятие состоится в сквере «Прогресс» на Лермонтова, 281/1, а в 16:00 — в роще «Синюшина гора» на Маршала Конева, 78.

В настоящий момент на въезде в микрорайон Первомайский, у торговых центров «Бум» и «Юбилейный» установили световые арт-объекты. Также в Свердловском округе появились украшенные елки. Украсили и деревья на центральной площади Академгородка. Всего управляющая компания при поддержке местных жителей планирует оформить более 40 дворов.

В округе работают хоккейные корты. На них в течение декабря проводили новогодние старты для воспитанников дворовых команд по хоккею. В соревнованиях поучаствовали более двухсот мальчишек в возрасте от 6 до 14 лет. Сейчас корты доступны для катания:


микрорайон Университетский, 87 и 95;



микрорайон Первомайский, 76;



улица 4-я Железнодорожная, 44;



улица Жуковского, 21;



бульвар Рябикова, 21А.

Определили территории, подходящие для запуска фейерверков:


залив Якоби;



въезд на «Масложиркомбинат»;



территория у стадиона «Рекорд»;



территория возле средней школы №35;



парковка у школы №19 со стороны улицы Мелентьева;



пространство между домами №8 по улице Геологов и №11 по улице Академической;



спортплощадка в микрорайоне Юбилейный, 101;



территория напротив Восточно-Сибирского филиала «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» в микрорайоне Ершовский;



пространство у фонтана в микрорайоне Университетский, 46.

Уточнять информацию о проведении праздничных мероприятий можно в комитете по управлению Свердловским округом по телефону 53-03-69. В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий. В Правобережном округе Иркутска к Новому году также подготовили уличные игровые программы.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
Эксперты оценили потенциал спроса на рынке жилой недвижимости
Девушка увидела свое фото в Comedy Club и пожаловалась на Павла Волю
Девушка увидела свое фото в Comedy Club и пожаловалась на Павла Волю
В США назвали условия переговоров с Россией
В США назвали условия переговоров с Россией
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Филипп Киркоров подал в суд, чтобы избежать налогов
Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция
Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция
Джеймс Кэмерон рассказал о происхождении культовой строчки в «Титанике»
Джеймс Кэмерон рассказал о происхождении культовой строчки в
В Братской районной больнице начнут делать сложные операции с помощью новой эндоскопической стойки
В Братской районной больнице начнут делать сложные операции с помощью
Вечером 22 декабря в Иркутске произошла коммунальная авария
Вечером 22 декабря в Иркутске произошла коммунальная авария
Новогодние программы для жителей Свердловского округа стартовали в Иркутске
Новогодние программы для жителей Свердловского округа стартовали в
Похоже, Square Enix не планирует выпускать игры на Xbox в 2023 году
Похоже, Square Enix не планирует выпускать игры на Xbox в 2023 году
Не очень скромную девушку прокатили "с ветерком"
Не очень скромную девушку прокатили "с ветерком"
Дети участников спецоперации смогут бесплатно посетить катки в парках Москвы
Дети участников спецоперации смогут бесплатно посетить катки в парках

Топ на сегодня

Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
Бьянка рассказала, почему ее лицо опухло и она набрала вес
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Описано будущее российского авторынка в 2023 году
Мужчина предстанет перед судом в Иркутске за попытку поджечь машину с ребенком внутри
Мужчина предстанет перед судом в Иркутске за попытку поджечь машину с
В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»
В США представили шорт-лист претендентов на «Оскар»
Певица Бьянка вся опухла от аллергии
Певица Бьянка вся опухла от аллергии

Еще по теме

В Правобережном округе Иркутска 23 декабря стартуют уличные игровые программы для детей
В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий
Гирлянды на главной елке Иркутска включат 9 декабря
27 новогодних елочных базаров откроются в Иркутске 18 декабря