. Новогодние программы для жителей Свердловского округа стартовали в Иркутске

В Свердловском округе Иркутска стартовали новогодние программы для жителей, сообщает пресс-служба администрации города. Первое мероприятие прошло 22 декабря на центральной площади Академгородка, в микрорайоне Юбилейный и на улице Лермонтова, 343/5.

Мероприятия подготовлены совместно с депутатами городской Думы. Следующие праздники ждут жителей округа уже 23 декабря:





13:00 стартует программа в сквере у фонтана в микрорайоне Университетский;







в 15:00 — в сквере имени Вампилова в микрорайоне Первомайский и в сквере «Молния» на Помяловского, 28;







в 16:00 — в роще «Звездочка» на Чернышевского, 15.





24 декабря в 14:00 праздничная программа стартует в сквере имени 75-летия Победы на бульваре Рябикова. 25 декабря в 14:00 мероприятие состоится в сквере «Прогресс» на Лермонтова, 281/1, а в 16:00 — в роще «Синюшина гора» на Маршала Конева, 78.

В настоящий момент на въезде в микрорайон Первомайский, у торговых центров «Бум» и «Юбилейный» установили световые арт-объекты. Также в Свердловском округе появились украшенные елки. Украсили и деревья на центральной площади Академгородка. Всего управляющая компания при поддержке местных жителей планирует оформить более 40 дворов.

В округе работают хоккейные корты. На них в течение декабря проводили новогодние старты для воспитанников дворовых команд по хоккею. В соревнованиях поучаствовали более двухсот мальчишек в возрасте от 6 до 14 лет. Сейчас корты доступны для катания:





микрорайон Университетский, 87 и 95;







микрорайон Первомайский, 76;







улица 4-я Железнодорожная, 44;







улица Жуковского, 21;







бульвар Рябикова, 21А.





Определили территории, подходящие для запуска фейерверков:





залив Якоби;







въезд на «Масложиркомбинат»;







территория у стадиона «Рекорд»;







территория возле средней школы №35;







парковка у школы №19 со стороны улицы Мелентьева;







пространство между домами №8 по улице Геологов и №11 по улице Академической;







спортплощадка в микрорайоне Юбилейный, 101;







территория напротив Восточно-Сибирского филиала «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» в микрорайоне Ершовский;







пространство у фонтана в микрорайоне Университетский, 46.





Уточнять информацию о проведении праздничных мероприятий можно в комитете по управлению Свердловским округом по телефону 53-03-69. В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий. В Правобережном округе Иркутска к Новому году также подготовили уличные игровые программы.