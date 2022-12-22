. Описано будущее российского авторынка в 2023 году

Экономист Пасько предрек рост цен на российском авторынке в 2023 году

На российском рынке автомобилей происходит структурная перестройка, заключающаяся в двух процессах — его трансформации и сокращении. Эти процессы будут продолжаться на протяжении 2023-2024 годов, считает доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Александр Пасько. Будущее российского авторынка он описал в беседе с «Лентой.ру».

Падение продаж

Если в 2012 году продажи автомобилей в России превышали 3 миллиона единиц, в послепандемийном 2021 году — 1,6 миллиона, то в 2022 году не превысят и 700 тысяч, отметил экономист. Таким образом, по его словам, продажи автомобилей в России упали до рекордных уровней. Отчасти это связано с уходом с российского рынка иностранных производителей, а также с ростом цен, сложностями с обеспечением безопасности отечественных производителей импортными комплектующими вследствие санкций.

Спрос на отечественные и импортные авто

В новых условиях ожидаемо, что небольшая доля российских потребителей пересядет на отечественные автомобили, полагает Пасько. Будет расти и объем вторичного рынка, то есть подержанных автомобилей без пробега по территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), убежден он.

«Однако здесь также необходимо принимать во внимание, что импорт автомобилей серьезно зависит от динамики курса валют. Скорее всего, в премиум-сегменте видимых изменений не будет. Для него в последние годы характерен стабильный спрос. В нынешней ситуации в любом случае серые дилеры будут завозить новые автомобили. Если рассматривать подержанные автомобили, от трех до пяти лет, то при росте курса доллара спрос немного снизится в среднем ценовом сегменте, тогда как на автомобили в недорогом сегменте спрос все равно будет возрастать», — предположил экономист.

С учетом того, что сейчас инфляция в Европейском союзе (ЕС) непомерно высока, а предложение новых автомобилей пока еще существенно ограничено, на российском рынке в 2023 году продолжится рост спроса на все виды и типы импортных автомобилей, спрогнозировал он.

Россия, по мнению Пасько, продолжит адаптацию к тем структурным изменениям, которые происходят на рынке авто. На этом фоне крупнейший российский автопроизводитель – АвтоВАЗ — в ближайшие годы нарастит производство. «К тому же, автомобили не подпадают под санкции, что придает уверенности в дальнейшем росте как импорта, так и внутреннего производства. В свою очередь, в 2023 году спрос на российские автомобили будет расти со стороны потребителей с бюджетом покупки автомобиля до 1,5 миллиона рублей», — считает экономист.

Логистика и доплата

Пасько также указал на рост логистических издержек при доставке автомобилей из США и стран ЕС, который обусловлен ростом рисков. Так, возросли сроки доставки, а также сроки таможенного оформления.

«Импортеры в этой ситуации вынуждены замораживать средства на более длительный срок, то есть вложенные средства дольше окупаются импортерами, чем было до пандемии и начала специальной военной операции. Таким образом, оборачиваемость средств у импортеров снижается, хотя маржа их выросла, но наблюдается и рост числа импортеров. Иными словами, автомобиль дольше производится, его дольше доставляют из-за рубежа, на популярные автомобили растут очереди», — сказал специалист.

Если еще год назад, по его словам, на изготовление нового автомобиля Mercedes V-класса уходило три месяца, то теперь девять, поэтому потребители вынуждены доплачивать дилерам за популярные модели.

Цены

Он допустил, что на российском рынке цены на производимые внутри страны автомобили завышаются несправедливо. В таком случае нужны более четкие и конкретные правила антимонопольного регулирования, указал Пасько. «Для улучшения ситуации с производством и продажами автомобилей российского производства необходимо продолжение субсидирования и кредитования производителей, а также расширение охвата программ льготного автокредитования», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что новый кроссовер отечественного производства «Москвич 3» в базовой комплектации будет стоить от 1,97 миллиона рублей.