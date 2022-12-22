. От развода Леонида Агутина и Анжелики Варум в шоке скандальный журналист

Кушанашвили рвет и мечет от слухов о семейной жизни Леонида Агутина. Незадолго до Нового года СМИ накрыла очередная волна слухов о разрыве Анжелики Варум с Леонидом Агутиным. Поводом для переживаний фанатов стала премьера новой песни певца под названием «Последний трек». Многие решили, что в тексте релиза Агутин завуалировано намекнул на развод. «Последний трек о тебе. Запираю между нами дверь», — спел певец. Отар Кушанашвили пришел в ужас, когда узнал о возможном расставании звездной пары. Он честно признался, что не готов к плохим новостям. Если супруги всё же расстанутся, то журналист обещает «скукожиться» от потери доверия к жизни. Кушанашвили говорит о том, что считает брак Варум с Агутиным эталонным.«Я не хочу, чтобы они расходились, ибо их союз — напоминание о самом главном в жизни. Нас всех связывает только любовь! Вся сила, вся благодать в любви», — волнуется Кушанашвили. На самом деле разговоры о проблемах в браке пары выглядят не слишком убедительными. Для начала текст песни, которая так взволновала публику, был написан не самим Агутиным, а предложившим ему дуэт участником шоу «Голос» Сашей Ли. Что касается новостей об отъезде Варум в Штаты, где она якобы оплакивает расставание с Агутиным, то эти слухи накануне были опровергнуты. В Сети появились кадры с недавнего выступления певицы в Иваново, доказывающие, что она по-прежнему находится в России. Кстати, на начало следующего года у супругов запланированы совместные концерты.