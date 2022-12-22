. Паромы «Семен Батагаев» и «Ольхонские ворота» досрочно завершили навигацию на Ольхон

Паромы «Ольхонские ворота» и «Семен Батагаев» завершили навигацию на остров Ольхон раньше времени по техническим причинам, сообщает министерство транспорта Иркутской области. Сейчас на паромной переправе работает только «Дорожник». Он может взять на борт не более пяти-шести автомобилей.

Жителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок на остров. Информацию о работе переправы можно узнать у диспетчеров Восточно-сибирского речного пароходства по телефонам 8(3952) 28-75-44, 35-67-27.