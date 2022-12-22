. Первый этап реставрационных работ завершили в Доме актера в Иркутске

В Доме актера в Иркутске завершили первый этап реставрационных работ. Это памятник истории и культуры регионального значения 19 века. Средства на работы выделены из областного бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

С помощью домкратов приподняли несущие стены здания, специалисты изучили каждое бревно. Под зданием делают фундамент и цокольный этаж. В здании отреставрируют стены, перегородки, кровлю, заменят инженерные сети. Работы завершат в 2024 году. В особняке, как и прежде, разместят Дом актера. В нем будет давать спектакли Иркутский областной театр-студия пилигримов.