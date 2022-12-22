. Почему Григорий Лепс влипает в скандалы ?

Певец Григорий Лепс не вылазит из скандалов. В последнее время Григория Лепса чаще обсуждают не в связи с его новыми хитами или с изменениями статуса в личной жизни, а со скандалами, в которых замешано его имя. Напомним, на днях он, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, подрался в Санкт-Петербурге возле бара с местным жителем. Мужчине, который назойливо просил сфотографироваться с ним, певец сломал нос. В итоге пострадавший обратился в полицию, возбудили уголовное дело. Вскоре певец уладил скандал, возместив петербуржцу ущерб. Многие были поражены: что происходит с артистом? Почему он так себя ведет? Об этом скандале уже высказались Ксения Бородина, певца «припечатала» Вика Цыганова и многие другие звезды. А нумеролог Фарида Красавкина считает, что такая реакция вполне объяснима. Она рассказала, что Лепс отличается легковозбудимым характером, склонностью к агрессии и очень нуждается в адреналине. И если не научится контролировать свои эмоции, то дело может кончиться плохо.«Часто может принимать такие спонтанные решения, подчиняясь внутреннему порыву. Очень агрессивен, не может контролировать свои эмоции. Они выпускаются в негативном ключе», заявила эксперт в беседе с порталом «Дни.ру». Она считает, что зависимому от алкоголя Лепсу необходимо направлять всю энергию на созидание во избежание разрушений: «Для него задача – выстраивать по 16 аркану свою жизнь по кирпичику, потихонечку, как будто нет середины. Для него лучшая позиция такая: либо я быстро устраиваю свою жизнь, иду в сторону реализации, либо я разрушаю свою жизнь и разрушаю жизнь других».