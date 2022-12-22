. Похоже, Square Enix не планирует выпускать игры на Xbox в 2023 году





Square Enix является одним из крупнейших издательств японских игр, со множеством хорошо известных игрокам франшиз. Компания в этом году выпустила несколько проектов на приставках Xbox, например, несколько недель назад состоялся релиз Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, как на Playstation, так и на Xbox. А до этого, в сентябре, вышла The DioField Chronicle. Но, похоже, что на будущий год издательство не планирует релизы для Xbox.

Сейчас известно о 5 играх, которые в будущем году выйдут от издательства Square Enix:

ForspokenTHEATRHYTHM FINAL BAR LINEOCTOPATH TRAVELER IIFINAL FANTASY XVIFINAL FANTASY VII REBIRTH

Ни одна из этих игр не заявлена к релизу на Xbox One или Xbox Series X | S.

Напомним, что несколько частей FINAL FANTASY прямо сейчас доступны в Game Pass, плюс игра OCTOPATH TRAVELER предлагается игрокам по подписке. Но, похоже, в будущем году игроки на Xbox могут не рассчитывать увидеть новинки от Square Enix.

Ранее появлялись слухи, что Sony платит издательству Square Enix, чтобы оно не публиковало игры на Xbox.