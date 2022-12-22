. Пострадавшего при пожаре на Марковском месторождении санавиация доставила в Красноярск

Одного из пострадавших при пожаре на Марковском месторождении санавиация в сопровождении реанимационной бригады доставила в Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской нефтяной компании.

Пациент получит помощь в ожоговом центре Красноярской краевой больницы. Все расходы на транспортировку оплачены ИНК. Ситуация находится на контроле у Минздрава Иркутской области и компании, вся необходимая помощь организуется и оказывается в кратчайшие сроки.

20 декабря в Иркутск из Братска на вертолете регионального Центра медицины катастроф доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении женщину. Ранее 19 декабря в Иркутск бортом санавиации транспортировали четверых пострадавших из Усть-Кута. Один человек, получивший обморожение, продолжает лечиться в больнице Братска. Его здоровью ничего не угрожает. Все пострадавшие — сотрудники подрядных организаций ИНК.

Вечером 18 декабря загорелась установка комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения. ГУ МЧС сообщило, что происходит факельное горение, угрозы другим установкам нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Происшествие редакции IRK.ru прокомментировали в пресс-службе Иркутской нефтяной компании. Возгорание произошло во время проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. Огонь не угрожал лесу и населенным пунктам. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.Семь человек получили травмы при пожаре на месторождении.