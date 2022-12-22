. Православная церковь России 23 декабря 2022 года отмечает два праздника

23 декабря православная церковь отмечает два праздника — день памяти Мины Красноречивого и святителя Иоасафа, который служил при Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Мина Красноречивый прославился как православный целитель, который с помощью молитвы помогал людям избавиться от глазных недугов.

Церковь 23 декабря чтит память Мины Красноречивого





Мина Красноречивый явился на свет во второй половине III столетия на территории Египта. Служил в городе Котуане при войске императора Максимилиана. Однажды правитель отослал его в Александрию, чтобы остановить христианское движение. Мина же отказался от этого задания, поскольку сам был тайным христианином. А благодаря своему ораторскому дару, сумел многих язычников обратить к вере в Христа.

Вскоре Мина был разоблачен и представлен на суде. После длительного уговаривания отречься от Христа, Мину предали пыткам. За этим пристально наблюдал епарх Ергомен, который увидев стойкость праведника, сам уверовал во Всевышнего. Когда об этом узнал Максимилиан, он лично явился в Александрию и истязал Мину. Мученик же все терпел, но Христа не предал. Тогда император издал указ обезглавить Мина.





Тело мученика перевезли в Египет. Там построили гробницу, а со временем и приют для паломников, который спустя десятилетия был разрушен арабами.

Предания гласят, что Мира славился на весь Египет своими способностями исцелять людей. С помощью молитв он помогал слепым снова увидеть этот мир.

Верующие христиане 23 декабря прославляют святого Иоасафа





Святитель Иоасаф родился в 1705 году в Полтавской губернии. В настоящее время это город Прилуки. Когда Иоасафу исполнилось 7 лет, родители решили отдать его на обучение в Киевскую духовную академию, где он ощутил на себе все нюансы жизни монаха. Спустя время он сообщил маме и папе, что хочет принять постриг, но они его всячески отговаривали. Но после окончания академии, ушел из семьи и втайне отправился в монастырь, где его постригли в мантию.

Иоасаф имел дар красноречия и многих встречал стихами. Однажды это оценил архиепископ Рафаил, который посвятил Иоасафа в иеромонахи. Святитель трудился на благо церкви и своего государства на протяжении пяти лет. В 1744 году императрица Елизавета подписала приказ посвятить Иоасафа в архимандрита, а спустя шесть месяцев он стал наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Иоасаф скончался на 50 году жизни. Больше двух месяцев его тело лежало в открытом гробу в Свято-Троицком соборе и за это время совершенно не изменилось в цвете, а только издавало приятное благовоние.