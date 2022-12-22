. Предсказатель рассказал о будущем России и мировом голоде

Провидец оптимистично высказался о будущем России. 72-летний Айзен — настоящая легенда Чечни. Он — спортсмен, поэт, общественный деятель, а еще предсказатель, который все знает о нашем будущем. Айзен (настоящее имя Мавсар Адуев — прим. «З-ая.ру») открыл в себе дар предвидения в 33 года. Однажды вечером ему привиделась девочка, которая вошла в комнату, взяла его за руку и повела по солнечному лучу. У нее было белое одеяние, поэтому мужчина сравнил ее с ангелом. Когда они были далеко в космосе, то обернулись назад и увидели нашу планету. «Видите? Вам надо сохранить ее», — обратился ангел к Айзену и объявил ему его миссию. С тех пор он видит будущее. Так, пророк с точностью до недели предсказал появление шести правителей России, а также гибель принцессы Дианы и многие природные катаклизмы. Сейчас он переживает за родную страну, но видения, которые приходят к нему, вселяют надежду. Об этом он рассказал в эфире шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1». «Нам, российскому многонациональному народу, нужно будет спасать все человечество. Только сплотившись, мы сможем это сделать. Оставьте амбиции, нужно мобилизовать силы против империалистического зла, которое ради своей наживы может поступиться планетой», сказал Айзен Прорицатель утверждает, что в скором времени во всем мире наступит голод, но Россия быстро найдет способы решить эту глобальную проблему. Кроме того, не исключены природные катаклизмы и серьезные наводнения, которые могут осложнить жизнь всему человечеству. Но бояться их не стоит, реальную угрозу они не несут. А вот для успокоения души Айзен посоветовал думать о хорошем, заниматься спортом и правильно питаться. Даже в свои 72 года он может несколько раз отжаться на пальцах, а затем поднять гири весом несколько десятков килограммов. Особое внимание специалист советует обратить на СМИ, в которых транслируется жестокость и насилие. «Если СМИ будут муссировать темы насилия, то оно никуда не денется. В советское время не давали показывать агрессивные фильмы Запада. Сейчас клевещут друг на друга, подлянки устраивают, теракты. Человек должен очиститься, как и страна. Надо быть добрым», сказал Айзен. «Что касается будущего России, то тут, по мнению Айзена, все однозначно. Наша страна избрала серьезный путь, чтобы избавиться от оков Запада, а такие перемены никогда не бывают быстрыми и легкими. Да, сейчас всем тяжело, и многие не понимают каких-то глобальных вещей. Но нужно еще немного — и мировые лидеры последуют за нами»сказал Айзен. В финале своего выступления чеченский пророк отметил, что не стоит бояться перемен, ведь они почти всегда ведут к лучшему. «Желаю всему народу мира, согласия, счастья! Встречайте Новый год, все будет хорошо. Спасем Россию!» — сказал Айзен в эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».