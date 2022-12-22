. Прохор Шаляпин срочно продает недвижимость ниже рыночной стоимости в центре Москвы
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Прохор Шаляпин срочно продает недвижимость ниже рыночной стоимости в центре Москвы

Прохор Шаляпин срочно продает недвижимость ниже рыночной стоимости в центре Москвы
Певец Прохор Шаляпин  срочно избавляется от квартиры по неизвестной причине. Певец и шоумен Прохор Шаляпин разместил в микроблоге объявление о продаже квартиры. Артист хочет избавиться от просторной недвижимости в доме сталинской постройки в центре столицы.
«Продаю красавицу с доброй энергетикой — 4-х комн. квартиру в районе метро Автозаводская/Дубровка в добротном, теплом пятиэтажном доме сталинской постройки (с лифтом), возведенном в 1951 году для руководства Моспромстроя. Дом после реконструкции. В квартире 147 квадратов, 2 санузла, высота потолков 3,7 метра, паркет Джанкерс, дубовая доска, в кухне и санузлах подогрев полов. Просторные холлы и всего 3 квартиры на этаже. Окна выходят в тихий, уютный двор», — написал в микроблоге Прохор Шаляпин.
Прохор Шаляпин уточнил, что продает квартиру по цене, ниже рыночной. Он просит за нее тридцать миллионов рублей, тогда как цена на подобную недвижимость порядка сорока миллионов. Цену Прохор Шаляпин опустил, поскольку продать квартиру хочет как можно быстрее.
Шоумен сделал акцент на том, что не нуждается в услугах риелторов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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