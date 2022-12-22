. Прокуратура проводит проверку по факту коммунальной аварии в Иркутске

Прокуратура Октябрьского района Иркутска проводит проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения теплоснабжения в связи с поступившим сообщением об ограничении подачи тепла на улице Аэрофлотской. Там вечером 22 декабря произошла коммунальная авария. Под отключение попали 44 здания.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос полного восстановления теплоснабжения находится на контроле прокуратуры», — сообщают в телеграм-канале прокуратуры Иркутской области.