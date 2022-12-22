. Радости и горести: о чем говорит гороскоп для Весов на январь 2023 года

Общий гороскоп для Весов на январь 2023 года поведает о событиях, которые ждут представителей знака. Астрологический прогноз составила Ирина Душкина. Их ждут радости и горести, предупредила эксперт.

Семейный гороскоп для Весов

Первый месяц года будет непростым. У детей появятся проблемы, которые заставят серьезно понервничать представителей знака. Причем трудности ожидаются в третьей декаде января. Но ситуация быстро стабилизируется, поэтому не стоит переживать.

В то же время партнер одарит вас приятными эмоциями. Совместное времяпрепровождение, неожиданные подарки и море комплиментов — готовьтесь принять их достойно!

Одинокие Весы откроют сезон свиданий. У них появится много поклонников. Среди них может быть потенциальный партнер.

Денежный прогноз на январь 2023 года

В профессиональной деятельности ожидаются успехи. Вы поймете, что трудились не зря. Наконец-то будут видны результаты вашей работы. Это приведет к повышению дохода, что порадует Весов в начале года.

Гороскоп здоровья для Весов

Состояние организма не будет вас расстраивать. Это отличная новость для тех, кто хотел увеличить уровень физических нагрузок или заняться новым видом активности. Танцы, фитнес, йога, теннис или командные виды спорта — откройте для себя что-то новое и помните о пользе для здоровья. Используйте все возможности укрепить свой организм, но не переусердствуйте. Берегите себя.