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Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке

Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что во время обстрела ресторана в Донецке погиб его помощник Михаил Бридасов. Об этом сам Рогозин рассказал РИА Новости.

Как писала «Парламентская газета», Рогозин был ранен в ходе обстрела гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке 21 декабря. Бывший глава Роскосмоса получил ранение в позвоночник, который, по словам лечащих врачей, не получится извлечь. Изначально сообщалось о двух погибших и шести раненых, среди которых также глава администрации Горловки Иван Приходько.

«Во время обстрела, к сожалению, погиб мой помощник и боевой товарищ Михаил Бридасов. Бывший спецназовец из подразделения «Альфа»», — рассказал Рогозин. Он добавил, что еще несколько человек из группы советников получили ранения различной степени тяжести, трое из них сейчас в тяжелом состоянии.

Ранее Рогозин утверждал, что информацию о его нахождении в гостинице кто-то «слил», поскольку, по его словам, за последние восемь месяцев ее ни разу не обстреливали. Некоторые СМИ писали, что Рогозин, которому 21 декабря исполнилось 59 лет, отмечал день рождения.

В Следственном комитете предполагают, что гостиницу обстреляли из самоходных гаубиц Caesar французского производства.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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