. Россияне смогут оплачивать покупки частями в розничных магазинах и в интернете

Россияне смогут теперь оплачивать покупки в розничных магазинах частями в течение нескольких недель без переплаты процентов. Центробанк ранее предлагал ввести регулирование для таких сервисов по аналогии с потребкредитами, поскольку рассрочка лишает потребителей гарантий, а кредиторам не дает оценить их платежеспособность.

Услуга доступна, в частности, клиентам сервиса buy now pay later (BNPL, "покупай сейчас, плати позже") "Долями" Тинькофф Банка. Оплату товаров, купленных в традиционных розничных магазинах, можно будет поделить на части. Оплату можно будет производить картой любого банка. Для того, чтобы воспользоваться BNPL-сервисом, необходимо сообщить кассиру об оплате с помощью "Долями" и отсканировать QR-код на кассе магазина. На открывшейся веб-странице от зарегистрированных пользователей "Долями" потребуется номер телефона и подтверждение по коду из СМС. Другим надо указать ФИО, дату рождения и электронной адрес почты.

Таким образом можно будет оплачивать покупки, например, в магазинах "Золотое яблоко", Brandshop, Finn Flare и Sunlight. Вскоре будут подключены и другие партнеры.

Сервис buy now pay later работает в стране с прошлого года. Это первый в России BNPL-сервис. Он предполагает оплату на месте 25% от стоимости, а стальные три четверти списываются с карты покупателя каждые две недели до полной оплаты.

Национальная система платежных карт - оператор банковский карт "Мир" - обязала финансовые организации обеспечить прием нового способа оплаты до конца апреля следующего года. Банки-эквайеры должны обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне владельца карты "Мир".