. Сергей Шойгу: к 1 сентября 2023 года откроем новое суворовское военное училище в Иркутске

С 1 сентября 2023 года сеть учебных заведений Вооруженных Сил России пополнится Донецким высшим военным общевойсковым командным училищем и суворовским училищем в Иркутске. Об этом 21 декабря на итоговой коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Работы по строительству училища в Иркутске продолжаются. Здание рассчитано на 420 мест. Его возводят специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Договоренность о финансировании создания Иркутского суворовского военного училища была достигнута главой региона и председателем Правительства России Михаилом Мишустиным во время его визита в Иркутск в июле 2021 года. Михаил Мишустин поручил открыть училище 1 сентября 2023 года. 11 августа 2021 года из федерального бюджета поступил первый транш в размере одного миллиарда рублей. Всего на строительство выделили 4,5 миллиарда рублей.