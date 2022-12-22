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Сеть «Слата» рассказала, как менялись предпочтения покупателей в 2022 году на готовую продукцию

Сеть «Слата» рассказала, как менялись предпочтения покупателей в 2022 году на готовую продукцию

Сеть «Слата» на протяжении 13 лет развивает направление собственного производства и предложение готовой еды в супермаркетах, в среднем реализуя 400 тонн продукции в месяц. За последние годы данное производство претерпело ряд изменений из-за пандемии и режима удаленки, но ключевое то, и это отмечают все эксперты рынка, что оборот сегмента готовой еды по итогам 2022 года увеличился и дальше будет расти. Текущая экономическая ситуация в стране будет оказывать все большее влияние на потребление, как и меняющиеся тренды только усилят трансформацию, с которой согласна сеть «Слата» и готова вводить изменения, а также нарастить долю собственного производства в 2023 году.


По данным за 11 месяцев 2022 года, в сети супермаркетов «Слата» было продано 400 тысяч штук продукции food to go* собственного производства. Осенью отмечен рост на 120%, по сравнению с прошлым годом, за счет улучшения предложений в этой категории. В топ-продажах блинчики с начинкой и без, гамбургеры, далее курица-гриль, традиционные оливье и сельдь под шубой.

Также сеть «Слата» намерена постепенно вернуть продажи весовой продукции готовой кулинарии, которую ранее реализовывала через продавца гастронома. Требования пандемии привели к тому, что всю продукцию перевели на индивидуальную закрытую упаковку, но данное требование отразилось и на спросе. Яркая витрина и живое общение с продавцом, возможность выбрать тот объем продукции, который необходим, - это то, что сеть намерена вернуть и уже частично реализовала в ряде супермаркетов.

К новому году «Слата» выпустила новое предложение для покупателей и партнеров сети – новогодний стол на заказ: «Приготовим любое блюдо на заказ».

В сети «Слата» подчеркивают, что при формировании предложений всегда учитываются рыночная ситуация, тенденции и потребительский спрос, а также отмечают, что ответом на потребность в 2022 году стало расширение предложений продукции Food to go, доступной по цене. Такая продукция особенно нравится молодежи, потому как перекус на бегу или так называемая быстрая еда давно стала частью их жизни.

Еще одним ярким трендом в «Слате» отмечают бэнто (это японский термин для однопорционной упакованной еды), и собственное производство сети предложило покупателям бэнто-тортики. В настоящее время собственное производство «Слаты» идет в расширение ассортимента готовых предложений для покупателей и фастфуд. В фокусе внимания улучшение предложений по горячему хлебу, готовым решениям, супам и напиткам, замороженным полуфабрикатам из мяса и птицы. И самое главное - сохранение доступных и комфортных цен.

*еда навынос

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По материалам: irk

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