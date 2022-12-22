. Шаман признался, что готов к нищете

Певец Шаман рассказал о своих доходах. Не все так сказочно, по его словам, как кажется. Популярный певец SHAMAN заявил, что работа артиста не такая уж и сказочная, как считают многие его поклонники. По его словам, это большой труд и финансовая нестабильность.«Профессия музыканта — это сегодня густо, завтра пусто. Это такая тема, которая всегда с нами, поэтому надо быть просто к этому готовым», — заявил певец Пятому каналу. Артиста, напомним, называют самым патриотическим певцом нашей эстрады. На фоне убегающих звезд он пытается сплотить народ своими песнями, например, такой как «Я русский».