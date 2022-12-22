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Собираются увеличить возраст призывников

Собираются увеличить возраст призывников
Сергей Шойгу сделал неожиданное предложение. Сегодня Владимир Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. В ходе совещания выступил Сергей Шойгу. Министр обороны зачитал доклад и озвучил важные тезисы. В ходе заседания коллегии Минобороны Сергей Шойгу выступил с докладом, в котором рассказал о ходе СВО. Министр заявил, что приоритетной задачной грядущего года станет продолжение спецоперации до ее полного завершения. Он также предложил повысить предельный возраст военнослужащих призыва — до 30 лет. Сергей Кужугетович отметил необходимость увеличения численности Вооруженных сил России до 1,5 миллионов, а контрактников — до 670 тысяч. Министр обороны сообщил о необходимости создания группировки войск на северо-западе России. «Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», — сказал Шойгу. Сергей Кужугетович рассказал и об успешных учениях, на которых отрабатывался ответный ядерный удар по противнику. «Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения», — сообщил глава оборонного ведомства, цитирует «РИА Новости».
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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