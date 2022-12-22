. Спикер ЗС Иркутской области вручил главе Среднего сертификат на капремонт Дома офицеров

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников во время рабочей поездки в Усольский район вручил главе поселка Средний Марине Семеновой сертификат на капремонт Дома офицеров. В рабочей поездке приняли участие мэр района Виталий Матюха и председатель думы Олег Серебров.

Поправку о выделении средств на капитальный ремонт гарнизонного Дома офицеров в Среднем приняли депутаты областного парламента при рассмотрении областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. По инициативе парламентариев на двухлетний период выделено около 80 миллионов рублей. Как рассказал мэр района Виталий Матюха, зал Дома офицеров в Среднем — самый большой в районе. После капитального ремонта там будут проводить фестиваль мужества «Воинское братство».

Александр Ведерников осмотрел также Белую среднюю школу, в которой в последние пять лет построили бассейн, отремонтировали актовый зал, создали естественно-научные классы «Точка роста». Сейчас школе необходим ремонт кровли, на третьем этаже здания в дождливую погоду становится сыро. На эти цели нужно около восьми миллионов рублей, необходимая документация уже разработана. Также муниципалитет разработал проект капитального ремонта школьного стадиона на сумму 10 миллионов рублей. Александр Ведерников отметил, что средства могут быть выделены в рамках реализации программы «Доступный школьный стадион». Кроме того, спикер ЗС обсудил с представителями администрации района планы по строительству амбулатории и физкультурно-оздоровительного комплекса. Александр Ведерников отметил, что строительство и капитальный ремонт социальных объектов в Среднем должно стать частью программы поддержки военнослужащих и их семей.

Спикер областного парламента также посетил строящуюся амбулаторию в Тайтурке. Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов, подрядчик завершит работы к концу декабря. Здание строится по модульному проекту, оно рассчитано на 20 коек дневного стационара и 100 посещений. В амбулатории будут работать четыре врача, трое из которых приедут в Тайтурку по программе «Сельский доктор». Также пациентов будут принимать семь фельдшеров.

Кроме того, Александр Ведерников посетил областной онкодиспансер в Усолье-Сибирском, где начал работать уникальный аппарат – линейный ускоритель. В 2021 году для медучреждения приобрели компьютерный томограф с дополнительной функцией: он может выявлять полную картину пораженных тканей пациента, а далее в работу вступает линейный ускоритель. Этот аппарат способен по схеме, переданной томографом, проводить лучевую терапию с максимальной точностью. Он практически не поражает здоровые ткани. В Иркутской области только четыре таких аппарата. Для Усолья-Сибирского томограф и линейный ускоритель приобрели за счет средств федерального проекта.