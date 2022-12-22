. Способы загадать желание на Новый год

Как правильно загадать желание на Новый год. Скоро прозвучит долгожданный бой курантов, и большинство людей мысленно отправят Вселенной свои мечты. Но сбудутся ли они? Наверное, многие из нас хотя бы раз в жизни пили игристое с пеплом бумаги, на которой написано то, чего очень хочешь. Вариант не очень сложный, но изрядно поднадоевший. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предлагает другие не менее эффективные и проверенные счастливчиками способы загадывать желания в новогоднюю ночь.Когда часы пробьют полночь, возьмите лист бумаги, краски и нарисуйте свою мечту, расписав все до мелочей. Если хотите, можете сделать коллаж, вырезав и наклеив на бумагу то, о чем мечтаете. Вам совсем необязательно быть настоящим художником, ведь главное — подходить к делу с душой и верой в исполнение задуманного. Далее сверните листок в свиток, перевяжите красной нитью и запечатайте каплей растопленного воска из свечи красного цвета. Важно, чтобы капля воска попала не только на ленту, но и на бумагу. Пока воск не высох, начертите на нем свои инициалы, затем повесьте свиток на елку. В канун Рождества снимите его с елки и спрячьте в укромное место. В течение непродолжительного времени желание должно сбыться. Как только это случится, обведите рисунок красной краской, а потом сожгите.В Испании виноград символизирует счастье, финансовое процветание и успех, поэтому позаботьтесь, чтобы перед боем курантов на вашем столе красовались красивые грозди. Для загадывания желания потребуется 12 виноградин, которые нужно съесть, пока часы не пробьют 12 раз. Во время этого процесса не забудьте думать о своей тайной мечте и верить, что она непременно сбудется. Учтите, что косточки, которые попадаются в винограде, нужно выплевывать. Причем сделать это нужно до последнего удара. Предлагаем пойти на небольшую хитрость и купить виноград без косточек.Перед Новым годом смастерите небольшую коробочку — можно изготовить ее из обычного цветного картона. Обязательно оформите свою поделку красиво, например, украсьте ее игрушечными денежными купюрами — если хотите разбогатеть, или красными сердечками — если хотите встретить любовь. Здесь все зависит от вашей фантазии. Ближе к полуночи 31 декабря опишите на листке бумаги то, о чем мечтаете, и поместите в коробочку. Во время боя курантов поместите ее на елку, коснитесь левой рукой и произнесите: «Желание мое тайно, но скоро станет реально». Снимите коробочку с елки и зарядите ее своей энергией, поддержав в своих руках. Затем откройте коробочку, вытащите оттуда листок и выбросьте его за окно. Саму коробочку нужно хранить в укромном уголке, пока мечта не исполнится.Заблаговременно перед Новым годом приобретите себе небольшой букетик живых цветов. Ровно за час до полуночи 31 декабря зарядите его своей энергией, перебирая цветки с лепестками и шепча букету желаемое. Когда часы начнут свой отсчет, повторите загаданное еще раз, а затем оторвите три цветка и бросьте их в свой бокал с напитком. Выпейте этот волшебный эликсир до двенадцатого удара. Важно: цветки необязательно глотать вместе с содержимым.Призовите на помощь силу своей стихии. Напоминаем, что в зодиакальном цикле существуют четыре природных элемента: огненный (Овен, Лев и Стрелец), земной (Телец, Дева и Козерог), водный (Рак, Скорпион и Рыбы) и воздушный (Близнецы, Весы и Водолей). Итак, огненным знакам нужно загадать желание, находясь перед горящей свечой и наблюдая за ярким пламенем. Можете записать сокровенное на бумагу и просто зачитать, наблюдая за огнем. Затем спрячьте листок и сожгите его тогда, когда мечта сбудется. Лучше всего это делать за несколько минут до наступления Нового года. Водным знакам нужно сделать бумажный кораблик, на котором будет написано желание, и пустить его по воде во время боя курантов. Если не имеете такой возможности, то просто опустите кораблик в тазик с водой и несколько минут заряжайте его словами о желаемом. Далее вылейте воду на улицу, а размякший от воды кораблик спрячьте, пока загаданное не сбудется. Воздушные знаки должны приобрести китайские фонарики, которые они отпустят в небо со своими мечтами, когда часы начнут бить 12 часов. Земные знаки черпают силы в материальных вещах, поэтому им нужно загадывать на монетку во время боя курантов и носить ее в кармане, пока все не сбудется.