. Стало известно, кто проведет новогоднюю ночь на Первом вместо Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева
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Стало известно, кто проведет новогоднюю ночь на Первом вместо Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева

Стало известно, кто проведет новогоднюю ночь на Первом вместо Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева

Федеральные каналы в настоящее время готовятся к праздничным эфирам и очередным "голубым огонькам". Как выяснилось, на Первом в этот раз не будет привычных Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева. Стало известно, кто заменит популярных телеведущих.

На протяжении многих лет праздничную программу вели на Первом канале Иван Ургант и Дмитрий Нагиев. Продюсеры в этот раз приняли решение нарушить традицию.


Как выяснилось, популярных телеведущих заменит звезда "Давай поженимся!" Лариса Гузеева. До этого она уже заняла место Дмитрия Нагиева в телешоу "Голос 60+".

Помогать вести новогодний эфир Ларисе Гузеевой на Первом канале будут такие звезды, как Дмитрий Хрусталев, Валдис Пельш, Светлана Зейналова, Вадим Галыгин, Максим Аверин и другие.


Появились первые кадры новогоднего шоу на Первом с Ларисой Гузеевой

Часть съемок шоу под названием "Новогодняя ночь на Первом" уже состоялась, отмечает "СтарХит". На них можно было увидеть Ларису Гузееву в брючном костюме с фиолетовыми пайетками, который срочно сшили в ателье за пару дней.

Я прочитала, что наступающий год — Черного Водяного Кролика — нужно встречать либо в черном, либо в любых оттенках воды, так что фиолетовый подошел идеально.

Свой образ Лариса Гузеева дополнила кольцом с гигантским розовым рубином - камнем власти и авторитета, свидетельствующим, что, по данным экспертов, носящая его женщина наделена щедростью и добротой.

Не знаю, как насчет улучшения моих личных качеств, но то, что камень идеально подошел к сверкающим пайеткам — это факт.
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По материалам: uposters.ru

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