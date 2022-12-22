. Сын Кадырова дебютирует в ММА под руководством шведа Хамзата Чимаева
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Сын Кадырова дебютирует в ММА под руководством шведа Хамзата Чимаева

Сын Кадырова дебютирует в ММА под руководством шведа Хамзата Чимаева

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли (Зелимхан) дебютирует в ММА в юбилейном турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 150. Его соперником станет Ислам Акбаров, пишет "РБК Спорт".

Секундантом Эли Кадырова будет шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Бой намечен на пятницу, 23 декабря. Он состоится на "ЦСКА Арене" в Москве. Главным противостоянием называют полуфинал, в котором встретятся Артем Резников и Андрей Кошкин, а в со-главном бою силой померяются Евгений Гончаров и Мухумат Вахаев, выступающие в тяжелом весе.


Эли Кадыров - второй сын главы Чечни, он уже участвовал в боях несколько раз.

В сентябре стало известно, что еще один сын Кадырова - Ахмед - в 16 лет стал главой всех детских и молодежных организаций региона. Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов поддержал его кандидатуру.

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По материалам: uposters.ru

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