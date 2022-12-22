. Так выглядит ТОП-10 самых ожидаемых игр 2023 года — Starfield на 2 месте





2022 год порадовал несколькими крупными релизами, но игроки уже вовсю ждут 2023 год, который тоже готовит немало интересного. Портал gamerant опубликовал сегодня результаты исследования самых ожидаемых игр 2023 года.

Исследование проводилось по списку запланированных на 2023 год игровых релизов (от издания PCGamer). Его авторы взяли список этих игр и собрали данные по количеству поисковых запросов по каждой из игр. В результате, они получили ТОП-10 самых ожидаемых игр, где на первом месте с заметным отрывом находится Hogwarts Legacy.

Так выглядит ТОП-10 самых ожидаемых игр 2023 года:

— 1,23 миллиона запросов— 540 000 запросов— 301 000 запросов— 224 000 запросов— 206 000 запросов— 192 000 запросов— 187 000 запросов— 185 000 запросов— 161 000 запросов— 154 000 запросов

Из этого списка для Game Pass заявлены две игры — Starfield и Ark 2. Велика вероятность увидеть в Game Pass и Diablo 4, но, скорее всего, не на старте, поскольку сделка Microsoft и Activision Blizzard затягивается.